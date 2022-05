Chiavari 2022, presentata la lista ‘Insieme si può’ a sostegno di Silvia Garibaldi

Chiavari. È stata presentata oggi, lunedì 9 maggio, presso il Bar Crystal, la lista “Insieme…si può” a sostegno della candidatura a sindaca di Silvia Garibaldi.

Un gruppo con competenze e storie di vita varie ed eterogenee, composto da 9 candidate e 7 candidati. Si tratta di: Cristino Samantha, 46 anni, Responsabile profumerie Pinalli; Dugnani Michela, 21 anni, Studentessa universitaria in Scienze Politiche; Gatti Sveva, 55 anni, Parrucchiera; Ghirardini Irene, 43 anni, Avvocato; Grillo Claudio, 60 anni, Imprenditore; Ivaldi Giovanni, 22 anni, Co-titolare Bar Crystal; Maresca Greta, 22 anni, Assistente veterinaria e addestratrice cinofila; Mariani Cremonini Rossella, 49 anni, Commessa; Martino Milena, 46 anni, Avvocato; Marzino Francesca, 43 anni, Insegnante di lingua italiana per stranieri; Negrino Diego, 46 anni, Imprenditore; Roncisvalle Giorgio, 72 anni, Ingegnere in pensione; Sedano Cosar Victor Raul, 58 anni, Operatore sociosanitario e attore, laureato in pedagogia; Sormani Antonio, 51 anni, Consulente Findomestic;

Tarantola Luisa, 63 anni, Maestra d’arte e organizzatrice di eventi; Vatteroni Daniele, 34 anni, Commerciante.

Silvia Garibaldi: “In matematica un insieme è un raggruppamento di elementi che condividono una caratteristica comune. Questa definizione si adatta perfettamente anche al nostro progetto civico: un gruppo di persone che condivide l’amore e la voglia di prendersi cura di Chiavari.

Vogliamo allargare questo insieme anche a tutti i cittadini, coinvolgerli nelle decisioni che riguardano la città. Persone, famiglie e associazioni, partiamo dall’ascolto per dare risposte concrete ai loro bisogni.”

Sveva Gatti: “Dobbiamo garantire maggiore stabilità ai giovani, sostenere i loro sogni e le loro aspettative per il futuro, devono sentirsi ascoltati e tutelati”.

Claudio Grillo: “A Chiavari serve un forte rinnovamento, in particolare vorrei che fosse rilanciato il profilo turistico della città.”

Greta Maresca: “Ho scelto di candidarmi con Silvia perché condivido le proposte di un programma ampio e attento ai bisogni di tutti.”

Rossella Cremonini: “Ho deciso di candidarmi con Silvia Garibaldi perché ho subito compreso la sua competenza, la sua passione, la sua voglia di fare e perché condivido la proposta innovativa che porterà a Chiavari.”

Milena Martino: “Ho accettato con entusiasmo la proposta di Silvia, penso sia un’ottima opportunità per mettere a disposizione dei cittadini le mie competenze professionali, ma soprattutto per farmi carico degli interessi degli abitanti di Chiavari”.

Francesca Marzino: “Credo fortemente nelle nostre idee e nella nostra candidata sindaca. Chiavari ha tutte le potenzialità per tornare ad essere protagonista!”

Antonio Sormani: “Ci sono tanti piccoli interventi, praticamente a costo zero, che possono migliorare la nostra città. Torniamo a prendiamoci cura delle piccole cose, del quotidiano, per dare risposte concrete ai cittadini”.

Daniele Vatteroni: “Ho accettato la candidatura per la determinazione e le capacità di ascolto e dialogo di Silvia. Abbiamo il dovere di riportare Chiavari al ruolo di città capofila del Tigullio. Alcuni quartieri sono stati messi in secondo piano nonostante le problematiche che li coinvolgono. Dobbiamo farci carico della grande sfida di offrire un fronte mare degno di Chiavari, senza nuove colate di cemento”.