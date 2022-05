Champions League, Pro Recco a Belgrado per difendere il titolo

Belgrado. Sempre sotto il segno della Pro Recco e dell’AN Brescia. Chiuso il campionato, con la vittoria a gara 3 dei recchelini, le due società saranno protagoniste della final eight della Champions League in programma a Belgrado dal 2 al 4 giugno.

I liguri, campioni uscenti, inseguono l’undicesimo trionfo continentale; i lombardi, invece, vogliono confermarsi a livelli d’eccellenza anche in Europa e sono a caccia della loro prima, storica, Champions League.

Si gioca nella piscina “Vlaho Orlic”, all’interno del centro sportivo 11 Aprile: una data legata anche alla storia della Pro Recco che l’11 aprile del 1965 vinse la sua prima coppa dei campioni contro gli jugoslavi del Partizan Belgrado.

L’AN Brescia aprirà i quarti di finale contro i neo campioni di Germania della Waspo Hannover, alle ore 14.30; a seguire, dalle 16.30, toccherà alla Pro Recco neo campione d’Italia affrontare i catalani dello Zodiac Barceloneta; alle 18.30 si sfideranno CN Marseille e Novi Beograd. Ultimo quarto, alle 20.30, tra FTC Telekom e Jug Adriatic. Le due squadre italiane, vincendo, non si potrebbero affrontare prima della finale.

L’edizione del 2020 non è stata giocata a causa della pandemia. Quella del 2021, invece, ha visto il trionfo della Pro Recco che ha battuto in finale 9-6 la FTC Telekomo Budapest; l’AN Brescia ha chiuso quell’edizione al terzo posto, superando 13-7 lo Zodiac Barceloneta nella finale per il bronzo. Le due squadre italiane arrivano alla final eight dopo aver concluso al primo posto, rispettivamente i gironi A e B.

La città di Belgrado ospiterà anche le prossime due edizioni della fase finale della Champions League, dopo l’accordo raggiunto lo scorso anno dalla Len con l’ambiziosa squadra serba del Novi Beograd, che avrà garantita la wild card per le finali fino all’edizione 2023-2024.

Di seguito il programma dettagliato.

Quarti di finale – giovedì 2 giugno

14.30 (RM1) AN Brescia-Waspo 98 Hannover

16.30 (RM2) Pro Recco-Zodiac Barceloneta

18.30 (RM3) CN Marseille-VK Novi Beograd

20.30 (RM4) FTC Telekom Budapest-Jug Adriatic Dubrovnik

Semifinali – venerdì 3 giugno

5° posto

14.30 LRM1-LRM4

16.30 LRM2-LRM3

1°/3° posto

18.30 WRM1-WRM4

20.30 WRM2-WRM3

Finali – sabato 4 giugno

7°/8° posto

12.00 LSF1-LSF2

5°/5° posto

14.00 WSF1-WSF2

3°/4° posto

17.00 LSF3-LSF4

1°/2° posto

19.30 WSF3-WSF4