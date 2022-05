Certosa, via libera alla messa in sicurezza del rio Maltempo: così la metropolitana sarà al sicuro

Genova. Approvato dalla giunta comunale, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi, il progetto per le opere di adeguamento idraulico del tratto tombinato di valle del rio Maltempo, affluente sulla sponda sinistra del torrente Polcevera, e del torrente Torbella.

Il progetto, finanziato dal ministero delle Infrastrutture con 20,86 milioni di euro, sarà inserito nel prossimo piano triennale dei lavori pubblici e consentirà la messa in sicurezza idraulica del tratto terminale del rio che oggi presenta criticità e rischio esondazione.

L’opera di adeguamento idraulico è necessaria per la prosecuzione delle attività di realizzazione dei lavori di prolungamento della metropolitana nel tratto Brin-Canepari, evitando la chiusura, in caso di allerte meteo arancione e rossa, della stazione di via Canepari.

In pratica dovrà essere realizzato un piccolo scolmatore che preleverà il flusso del corso d’acqua a monte di piazzale Palli e lo porterà direttamente nel torrente prevenendo l’esondazione nella zona della stazione. Questo consentirà la piena operatività del prolungamento in fase di realizzazione a Certosa. Qualche incertezza riguarda tuttavia i tempi, visto che l‘apertura di Canepari è prevista sulla carta nel 2023. Ma l’assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi aveva assicurato che le opere sarebbero state sincronizzate.

La prima fase dei lavori sul rio Maltempo è già partita nel tratto tra via Piombelli (dove scorre tombato) e il parcheggio di piazzale Palli ed è stata affidata ad Aster. Attualmente il piano di bacino colloca la nuova stazione in fascia A, quella a massimo rischio di esondazione, ragione per cui i treni non potrebbero raggiungerla in condizioni di elevato pericolo alluvionale, proprio come succedeva a Brignole prima dell’ampliamento della copertura nel tratto terminale del Bisagno (salvo gli accessi dalla stazione ferroviaria).