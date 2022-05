Cercare il tartufo nero a otto chilometri dal mare - Genova 24

Cercare il tartufo (Patrimonio dell’Umanità secondo l’Unesco) a 8 chilometri dal mare: succede a Ranzo, Valle Arroscia, confine tra le province di Imperia e Savona. Si può trascorrere, per dire, la mattinata sulla spiaggia di Alassio o Diano Marina, e nel pomeriggio “fare un salto” nel primissimo entroterra per assistere alla ricerca del tartufo, quello nero, pregiato, nella tartufaia che Ugo Vairo, chef e patron, assieme alla socia Renata Siboni, del Gallo della Checca ha voluto creare accanto al suo locale citato da tutte le guide, Michelin compresa. Ugo, “Cavaliere del tartufo”, ha una venerazione per quel “fulmine di Giove” che ha dato vita al più timido e profumato fungo ipogeo.

Venerazione che, per nostra fortuna, non sfocia in gelosia, al punto che la ricerca del “nero” la condivide con un gruppo di turisti svizzeri. “Il turismo esperienziale è questo, fare conoscere agli ospiti della costa quel che si può godere nell’entroterra. E’ una banalità, lo so benissimo, ma quello che per noi liguri è normalità, per gli ospiti è un luccichio negli occhi”, racconta mentre Buck, il cagnolino che Umberto, sommo “cavatore di tartufi” che arriva dalle Langhe, trova l’ennesima pallina nera che andrà a finire in un ghiotto risotto da offrire agli ospiti che non smettono di fotografare e commentare la cerca. Sotto un sole primaverile che non tradisce la Liguria, ne di costa ne di entroterra, la trentina di svizzeri ammira il cagnolino bianconero che corre, si ferma, odora, scava (ma Umberto, quando capisce che c’è la “truffle” interviene prontamente), viene premiato con pezzetti di tartufo, parlano tra loro (ah, capirli…), gustando torte verdi, focacce e sardenaira…

Alla fine Renata arriva con il risotto al tartufo nero, quello trovato un’ora prima a Ranzo, 8 chilometri dal mare…Sono le 16, merenda, non pranzo e non cena, ma viene gradito da tutti, accompagnato dall’Ormeasco di Tenuta Maffone, vino storico, cultura in un bicchiere…

La Liguria che non ti aspetti, insomma, che dovrebbe e potrebbe fare molto di più per “regalare” (vabbè, regalare in Liguria non si dice…) esperienze diverse dalle paperelle salvagente…

