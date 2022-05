Centro storico, il Barchile a Campetto torna restaurato e con nuove sedute in marmo

Genova. Inaugurato oggi il Barchile Campetto, nell’omonima piazza, nel cuore del Centro Storico di Genova. La fontana marmorea torna all’antico splendore dopo l’intervento di restauro e riqualificazione dell’area, promosso dal Cif-Centro italiano femminile organizzazione di volontariato comunale Genova, con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Il progetto, realizzato dagli architetti Roberta Ruggia Barabino e Massimo Enzo Maria Sotteri, ha previsto il restauro della fontana di marmo, opera del 1643 dello scultore Giovanni Mazzetti e collaudata dall’architetto Francesco Da Nove, e la sistemazione dell’area circostante.

L’intervento ha previsto anche il posizionamento, sui due lati, di due sedute in marmo di forma semicircolare, realizzate e poste in opera dalla ditta Zunino Marmi, e la sistemazione di un pannello descrittivo dell’intervento con la storia del bene artistico come informazione culturale e turistica.

Il Barchile, che si trovava in uno stato di degrado della superficie marmorea, è stato ripulito e consolidato dalla restauratrice Amalia Sartori della Bottega del Restauro. L’intervento nel suo complesso, con l’Alta sorveglianza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, è stato seguito dall’architetto Carla Arcolao, Massimo Bartoletti e Angelita Mairani. La sistemazione dell’area è stata eseguita da Aster.