Centro Ovest, questa sera al Cap il presidente uscente Colanghi presenta lista e programma

Genova. Questa sera, alle 19,00 alla Sala Cap di Via Albertazzi, il candidato presidente del Municipio II Centro Ovest Michele Colnaghi, presenta la lista e il programma con cui si presenta alle amministrative del 12 giugno.

“Partiamo un po’ in sordina e senza il rumore mediatico cui ci ha abituato certa politica al potere cittadino? Ebbene sì, e me ne vanto perché come presidente uscente del Municipio dove ho scelto di vivere e che amo più al mondo, fino a ieri e poi ancora oggi stesso, non ho smesso di fare gli interessi della nostra casa. Per me, il mio Municipio viene prima della mia campagna elettorale e dei santini che avrei potuto iniziare a distribuire fin dalla prima ora. Adesso, però, bisogna partire: ci vediamo questa sera alla Sala Cap, dove presenteremo il nostro programma e le liste che mi sosterranno: MoVimento 5 Stelle, PD, Sinistra Italiana, Europa Verde-Lista Sansa-Linea condivisa e Genova Civica del candidato sindaco Ariel Dello Strologo”.

Così, Michele Colnaghi, presidente uscente e ricandidato alle amministrative del 12 giugno per guidare nuovamente il Municipio II Centro Ovest, che poi aggiunge: “Teniamoci il Municipio e continuiamo a difendere San Pier d’Arena”.