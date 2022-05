Genova. Se la coltivazione è terminata, non si sono mai fermati le lavorazioni al suo interno, con nuovi depositi e in arrivo nuovi macchinari. Parliamo della cava di Molassana, il grande sito industriale che in questi mesi ha trovato una “nuova vita” come deposito delle terre di scavo dei molti cantieri sparsi in città, Nodo Ferroviario e Scolmatore in primis. Mentre la sua attività di produzione di conglomerati bituminosi potrebbe aumentare.

“E’ gravissimo che dalle istituzioni non ci sia trasparenza sul destino di questo sito – afferma il candidato sindaco Mattia Crucioli in visita nel quartiere accompagnato dalla candidata consigliera comunale Chiara Ottonello e dal candidato presidente municipale Giacomo Cafasso – Regione Liguria e Comune di Genova devo fare chiarezza su cosa intendono fare in questo sito il cui peso ambientale è già insostenibile per i residenti della zona”.

Residenti che abitano a poche decine di metri dall’impianto che lavora h24 alla produzione di asfalto e cemento: “Rumore insopportabile la notte e polveri di giorno – aggiunge una residente di Molassana, mentre raggiunge il banchetto di raccolta firme della lista Uniti per la Costituzione in sostegno a Mattia Crucioli – A pochi metri ci sono i giochi per i bambini, e decine di palazzi. Non è possibile vivere così”.

“Parliamo di grandissime quantità di materiali che tutti i giorni vengono portati nella cava, lavorati e riconsegnata ad altri cantieri. Con decine di camion che ogni giorno appesantiscono la viabilità contribuendo ad incremento notevole dell’inquinamento – continua Crucioli – Sappiamo che ci sono dei progetti di ingrandimento di questo impianto, ma nessuno ha voluto comunicare nulla. E non si sa neanche che tipo di materiali vengono utilizzati. Serve chiarezza e serve subito“.

“Ad aggravare la situazione è il fatto che il quartiere in questi anni ha formulato e ideato progetti legati alle esigenze delle famiglie della zona – spiega Dario Pedemonte, per tutti Jerry, candidato consigliere per il Municipio Media Val Bisagno – ma le risorse per questi progetti non si trovano mai. Mentre migliaia di metri cubi di smarino viene accatastato sotto le nostre case“.