Cava di Molassana, Comparini e Pellegrini: “Ma che progetto green, concessione prorogata di anni dalla Regione”

Genova. “Leggiamo su Genova24 l’interessante proposta della candidata al Consiglio Comunale Paola Nicora (Lista Toti per Bucci). Si tratta di un progetto “green” che vedrebbe la cava di Molassana trasformata in parco fotovoltaico, realizzato per fornire energia a prezzo agevolato ai residenti. Come non essere d’accordo con la candidata, chi non desidera la trasformazione della cava in qualcosa di più utile? Un giorno, forse, avremo il piacere di usufruire di tale parco… Un giorno chissà quando, visto che la candidata ha giustamente avanzato tale proposta senza menzionare le tempistiche di realizzazione. Difficile, infatti, prevedere la conclusione del progetto nei classici “due giorni o poco più” ai quali solitamente si attiene il Sindaco Bucci”.

Questa la risposta di Barbara Comparini e Gianni Pellegrini, candidati per Linea Condivisa, Lista Sansa e Verdi per il Consiglio comunale di Genova, alla proposta rilanciata da Paola Nicora di Lista Toti per Bucci “La cava, infatti, non è stata dismessa, anzi! La concessione ai privati è stata prorogata per molti anni e alcune delle aziende, locatarie dell’impianto, hanno persino ottenuto dal Sindaco Bucci l’estensione dell’orario di lavorazione nelle ora notturne. Alcune di esse, addirittura, hanno acquistato macchinari molto costosi, che lasciano presumere un insediamento duraturo all’interno del sito”.

“Non dimentichiamoci, infine, che la Cava sarà utilizzata per lo stoccaggio dello smarino del terzo Valico e dello scolmatore – concludono – Sembrerebbe, quindi, che il parco fotovoltaico sognato dalla candidata non potrà vedere la luce prima di molti anni. Chissà se queste notizie le erano note? Nel caso le risultino nuove, Le consigliamo un incontro con i cittadini della zona, magari per rinverdire la sua “storia” con qualche appassionante novità”.