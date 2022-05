Caso Open, Renzi a Genova: “Deve vincere la giustizia ‘giusta’, finalmente siamo stati ascoltati”

Genova. “Non faccio nulla contro i magistrati ma ritengo che se c’è una macroscopica violazione della legge è giusto che si indaghi. La nostra denuncia è stata ascoltata al contrario di quanto aveva fatto il pm Pinto che in sei giorni aveva chiesto archiviazione. Noi vogliamo giustizia giusta, non il giustizialismo, perché è quello che questo Paese si merita”.

Così Matteo Renzi, che nel pomeriggio presenterà il libro “Il mostro” al Galata Museo del Mare, e che non è figura estranea al periodo di campagna elettorale visto l’eccezionale schieramento di Italia Viva con il centrodestra di Bucci, uscendo dal palazzo di giustizia di Genova.

Renzi ha partecipato in tribunale all’udienza di opposizione alla richiesta di archiviazione dei Pm fiorentini denunciati nell’ambito dell’inchiesta su Open, la Fondazione che era stata oggetto di indagine da parte della procura di Firenze e per cui è stato rinviato a giudizio.

Open aveva chiuso nel 2018 e l’anno successivo era stata oggetto di accertamenti con perquisizioni e acquisizioni di carte e bilanci. Secondo i Pm, la Fondazione aggirava la legge che vieta il finanziamento dei partiti, ma le accuse riguardano anche corruzione, traffico di influenze ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Renzi, che è stato rinviato a giudizio insieme ad altre dieci persone (l’udienza preliminare è dello scorso aprile), aveva denunciato i Pm fiorentini per presunta violazione dell’articolo 68 della Costituzione sulle prerogative dei parlamentari e abuso d’ufficio. La procura genovese però aveva deciso appunto di chiedere l’archiviazione delle indagini. Questa mattina l’udienza di opposizione.

“Sono contento, la nostra denuncia è stata ascoltata, ho parlato un minuto e mi sono limitato a dire che sono un senatore della Repubblica, sono stato un ex premier, e non faccio nulla contro i magistrati – ha detto Renzi ai giornalisti fuori dal tribunale – ma davanti a una macroscopica violazione della Costituzione non si può tacere, deve vincere la giustizia e non il giustizialismo e ripeto: finalmente la mia denuncia è stata ascoltata e approfondita”.

Il libro che verrà presentato oggi alle 17.30 riguarda anche questo tema e ha come sottotitolo ‘Inchieste, scandali e dossier. Come provano a distruggerti l’immagine’.

“Quella odierna è una giornata molto particolare – conclude il leader di Italia Viva – certo oggi siamo qui anche per consolidare l’alleanza con il sindaco uscente Marco Bucci, che abbiamo più volte annunciato, ma sono passato davanti ai cantieri del Bisagno, è stato emozionante visto che i finanziamenti di Italia Sicura sono legati al mio governo”.

Nei giorni scorsi a Genova anche il leader della Lega Matteo Salvini che sull’ipotesi di un centrodestra allargato a Italia Viva anche a livello nazionale aveva storto il naso: “Credo che Renzi sia stabilmente collocato a sinistra”, aveva detto.

Oggi la replica di Renzi, a distanza, che parla anche della stabilità del governo Draghi: “Non so cosa stia facendo Salvini, mi sembra che sia un grande gioco delle parti con i partiti che cercano di prepararsi alle elezioni. E’ chiaro che si arriva a fine legislatura: questi non capiscono che i prossimi mesi ci sarà un aumento dell’inflazione pazzesco, c’è una situazione di tensione internazionale, se non si sblocca subito la guerra c’è un tema di carestia anche in molti Paesi africani che porterà ad un aumento dell’immigrazione in aggiunta a quella ucraina. E’ l’ora di concentrarsi sulle cose serie e dare una mano al governo Draghi: noi lo stiamo facendo e mi auguro lo facciano anche Lega e Cinque Stelle”.