Case popolari, in provincia di Genova 383 alloggi saranno recuperati coi fondi del Pnrr

Genova. Oltre 37 milioni di euro per un piano di recupero e efficientamento energetico di 734 alloggi di edilizia residenziale pubblica in Liguria. La Regione, su proposta dell’assessore all’Urbanistica Marco Scajola, ha approvato il riparto delle risorse, a valere sul Fondo Complementare al Pnrr, tra i diversi enti.

Il piano, con il parere favorevole del Ministero delle Infrastrutture, prevede l’assegnazione di fondi alle quattro Arte ed ai Comuni del territorio, stilate in base alle richieste presentate dagli interessati, nelle quali erano indicate le priorità degli interventi.

Complessivamente nella provincia di Genova vengono assegnati 15 milioni e 106mila euro per la riqualificazione di 383 alloggi. Ad Arte Genova, l’agenzia che gestisce il maggior numero di immobili sul territorio ligure sono stati assegnati 13,8 milioni che verranno investiti per l’efficientamento energetico di 331 alloggi situati a Genova, a Santa Margherita Ligure e Cicagna, secondo le priorità espresse dall’agenzia.

Nel territorio genovese sono state accolte anche le richieste da parte dei Comuni di Arenzano e di Fontanigorda, che hanno ricevuto rispettivamente 155.830 euro per l’efficientamento di 7 alloggi e 71.569 euro per effettuare interventi in 5 abitazioni.

Inoltre, ad Arte Genova verranno assegnati 1,3 milioni di euro, ottenuti da regione Liguria da Cassa depositi e prestiti, per realizzare un programma di recupero di 40 alloggi sfitti di edilizia residenziale pubblica, in attesa di interventi di manutenzione straordinaria, per provvedere al crescente fabbisogno di alloggi. Gli immobili sono situati nei Comuni di Genova, Sori, Bogliasco, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Mignanego e Cogoleto.

Gli interventi di recupero prevedono, oltre alle opere manutentive ed alla rigenerazione delle unità abitative, anche la verifica e l’attestazione della conformità degli impianti esistenti al fine di certificarli come richiesto dalle normative vigente o, in alternativa, il rifacimento integrale degli impianti se non conformi alle norme stesse.

Nell’ambito del programma, Arte Genova ha previsto lavori di recupero su alloggi sfitti distribuiti su tutto il territorio provinciale e di varia taglia, al fine di poter sistemare nuclei familiari di diverso numero di componenti ed offrire un’ampia gamma di opportunità.