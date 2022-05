Caos autostrade, Tosi (M5s): “E’ garantito il trasporto per le emergenze?”

Genova. “Incidenti in A12 con code chilometriche tra Recco e Chiavari ed è la seconda volta in pochi giorni. La domanda è d’obbligo: come si garantisce in questi casi la sicurezza dei cittadini nel tratto autostradale?”.

Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi. “Considerando le problematiche legate agli incidenti all’interno di scambi di carreggiata, sarebbe opportuno prendere in considerazione il DM70 e quindi valutare la riapertura del PPI di Rapallo per abbattere i tempi del trasporto in ambulanza dei feriti o comunque delle altre urgenze. Problema che oltre sulla A12, per via dello scambio di carreggiata, ci sarà su tutta la rete autostradale ligure anche per via dell’aumento del traffico con l’arrivo dei turisti”.

“L’estate in Liguria, infatti, vede un aumento esponenziale delle presenze sul territorio e riaprire i PPI potrebbe essere la risposta per non mettere sotto pressione sia i Pronto Soccorso che i PPI rimasti aperti”.