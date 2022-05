Caos autostrade, ancora un incidente sulla A12: 9 chilometri di coda tra Recco e Chiavari

Genova. Dopo quello di questa mattina, un secondo incidente stra provocando questo pomeriggio lunghe code sull’autostrada A12.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 14 nel tratto compreso tra Rapallo e Chiavari in direzione Sestri Levante e ha visto coinvolti un mezzo pesante ed una autovettura all’altezza del km 34,3. Al momento non è chiara la dinamica, ma ci sarebbero due persone ferite, entrambe trasportate in codice giallo all’ospedale di Lavanga.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Al momento il traffico è sbloccato e transita su una corsia; si registrano 9km di coda tra Recco e Chiavari in direzione Sestri Levante.

Ai soli veicoli leggeri, diretti verso Sestri Levante, dopo l’uscita a Recco, si consiglia di percorrere la SS1 Aurelia e rientrare a Rapallo.