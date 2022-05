Caos autostradale, mattinata di traffico intenso in A26, A12 e A7 causa lavori

Genova. Si registra una mattinata di traffico e rallentamenti sulla rete autostradale ligure, a causa soprattutto dei cantieri e dei lavori presenti lungo i percorsi.

In particolare in A26, si registrano al momento almeno 7 chilometri di coda, di cui 5 solo tra Ovada e Voltri in direzione Voltri, tra Ovada e il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia. Inoltre anche si contano altri 2 chilometri di coda, sempre in A26, ma questa volta in direzione Gravellona, tra Voltri e Masone, in particolare tra il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone.

Coda di 2 chilometri anche in A12, la Genova-Rosignano Marittimo, all’altezza di Recco e Rapallo, in direzione Rosignano. Anche in questo caso sempre a causa di lavori e cantieri lungo la tratta.

E ancora, coda anche in A7, la Milano-Serravalle-Genova, tra Bolzaneto e Busalla. Qui si registra un chilometro di coda, sempre per lavori, in direzione Milano. Sempre sulla A7, si registra coda in direzione Genova, tra Genova Ovest e Genova Sampierdarena per traffico intenso sulla viabilita’ ordinaria.