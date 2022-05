Genova. Questo pomeriggio i vigili del fuoco del distaccamento Mario Meloncelli, hanno salvato Jaro, un cane setter di tre anni.

L’animale era finito in un cunicolo in via alle Brughe a Molassana, cunicolo che rimaneva all’interno di una scalinata, e dal quale non riusciva più ad uscire.

I vigili del fuoco hanno rotto lo scalino della gradinata creando così l’apertura necessaria a far uscire l’animale che è stato riconsegnato alla padrona sano e salvo.