Campioni: la Sampierdarenese batte il Fegino e vince il campionato - Genova 24

Sampierdarenese 4-1 Fegino (15’ Gesi, 40’ Cesario, 47’ Musiari, 65’ Chiarabini, 74’ Camoirano)

Genova. La Sampierdarenese è in Promozione. Al termine di una stagione appassionante alla fine i genovesi sono riusciti a spuntarla superando il Fegino con il risultato di 4-1, un parziale tanto netto quanto ingannevole.

Il primo tempo della sfida si era infatti concluso sull’1-1, un epilogo che avrebbe permesso al Savona di festeggiare un salto di categoria totalmente inaspettato dopo la sconfitta sofferta nello scontro diretto del 14 aprile. Alla fine però, nei secondi 45’, è emersa la maggiore qualità dei padroni di casa, abili nel riuscire a gestire la pressione trovando immediatamente la rete del 2-1.

Se la vittoria di oggi pareva scontata, il campionato è stato di fatto vinto nel big match contro il Savona. Un 2 a 0 che ha consentito ai lupi di giocarsi oggi il match point (Qui gli highlights)

A risultato acquisito sono arrivate anche le congratulazioni da parte di Simone Marinelli, presidente del Savona che con un grande gesto di fair play ha commentato: “Complimenti alla Sampierdarenese per la vittoria del campionato, un campionato condotto in testa dall’inizio alla fine, un campionato meritato sul campo e giustamente conquistato. Un grande plauso al Presidente Roberto Pittaluga e a tutti i giocatori che hanno dimostrato con sacrifici, attaccamento e passione di essere più forti di tutti non solo in campo ma anche fuori. Un esempio da seguire. Ancora complimenti”.

I biancorossoneri possono dunque festeggiare una storica promozione, questo mentre gli Striscioni guidati da mister Podestà saranno costretti al calvario dei playoff.