Calcio, il Rivasamba batte il Pietra e avanza verso la salvezza. Del Nero: “Ci siamo ripresi”

Una vittoria che ha grande importanza quella dei genovesi sul campo del Pietra Ligure. Aumentando il vantaggio proprio dai savonesi, i ragazzi di mister Del Nero sono vicinissimi alla salvezza.

Il tecnico ha visto una buona gara: “Peccato vedere queste due squadre affrontarsi per non retrocedere: c’è stata tanta qualità in una partita giocata colpo su colpo. Alla fine ha vinto chi meritava, spinti al 90esimo da una grande condizione fisica credendoci fino in fondo”.

Il cambio di passo dei suoi è stato tale da permettere di centrare 4 successi consecutivi: “È cambiato tutto radicalmente: sistema di gioco e una maggiore preparazione atletica. La squadra all’inizio ha un po’ subito i metodi di lavoro, ma poi abbiamo messo apposto le cose facendo venir fuori tutte le nostre qualità“.

Infine l’ultima contro il Ventimiglia sarà una gara da non prendere sotto gamba: “La partita della domenica è un finale di una settimana di lavoro dove diamo veramente tutto. Io ho solo da sedermi in panchina e guidare la mia squadra, con la consapevolezza delle loro potenzialità“.