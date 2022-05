Cade con la bici da downhill nei sentieri di Ceranesi, grave ciclista di 45 anni

Genova. Dopo quello occorso a un uomo di circa 60 anni sulla statale all’altezza di Bargagli – l’uomo è stato investito da un capriolo – un altro incidente ha visto protagonista, nelle ultime ore, un ciclista.

A Ceranesi, nella zona di San Bernardo, un 45enne è caduto a terra in uno dei sentieri di downhill.

Non si hanno molte informazioni sulla dinamica ma le ferite sono state importanti. IL 45enne, per cui sono scattati i soccorsi del 118, è stato raggiunto dall’elicottero e portato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in codice rosso, il più grave.