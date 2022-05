Bucci: “Nel 2024 sarebbe bello avere di nuovo il Giro a Genova”

Genova. Il sindaco Marco Bucci ha fatto capire che nel 2024, anno in cui Genova sarà capitale europea dello sport, il Giro d’Italia potrebbe tornare in città.

Bucci lo ha detto in un punto stampa poco prima dell’arrivo della corsa rosa in via XX Settembre

“L’organizzazione è stata perfetta, stiamo facendo qualcosa di bello per Genova. Aprile e maggio sono stati mesi pieni di eventi, da Euroflora ai Rolli e anche a giugno ci saranno tantissimi eventi. Vogliamo un futuro brillante”.

Il sindaco ha ricordato in particolare l’Ocean Race, che il capoluogo ospiterà l’anno prossimo, pubblicizzata con una grande scritta in viale Brigate Partigiane a favore di ripresa aerea.

Nel 2024 Bucci dice che ci saranno “già in coda 50 eventi internazionali, avere la tappa del Giro sarebbe un’ottima cosa perché il ciclismo è uno sport fantastico, bellissimo da vedere”.

Sulla questione traffico Bucci commenta: “Non è stato facile, anche io sono rimasto imbottigliato, poi però, a parte qualche piccolo ritardo, è andata bene. Tutti hanno capito che non è una giornata normale”.

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti commenta: “Questa è una bella settimana per la Liguria, con il Giro d’Italia che l’attraversa e mostra tutte le bellezze di questa terra. Traspare anche la voglia di tornare a vivere di una regione pronta a ospitare tutti coloro che vorranno venire a scoprirla e visitarla. Questo è un grande momento di promozione del territorio ma anche un grande momento per festeggiare l’uscita dalla pandemia e il ritorno alla vita normale. Il ciclismo é un grande evento popolare che richiama tutti noi davanti alla televisione o in strada a vedere gli eroi della fatica e dell’impegno”.