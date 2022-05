Bucci: “Faremo la giunta in due settimane, poi subito al lavoro per Genova”

Genova. “Cinque anni fa in due settimane avevamo la giunta pronta, quest’anno penso che potremo fare lo stesso, magari qualche giorno in più, ma non vedo ulteriori motivi per non essere pronti con la giunta e lavorare da subito per Genova”. A dirlo è Marco Bucci, candidato per il secondo mandato da sindaco di Genova, a margine della presentazione della lista di Fratelli d’Italia all’hotel Bristol.

Una promessa che non sarà facile da mantenere, visto che ogni forza politica è concentrata a ottenere il miglior risultato possibile per assicurarsi una buona rappresentanza non solo in Consiglio comunale, ma soprattutto in giunta, dove si prendono le decisioni. Il sindaco però avverte che la percentuale di voti presi alle urne dalle singole liste “sarà uno dei criteri, ma non quello determinante”.

“Per venire a lavorare in giunta – ribadisce Bucci parlando indirettamente alla coalizione che lo sostiene – bisogna avere le competenze, tanta disponibilità e tanta voglia di mettersi in gioco e sacrificarsi. Il lavoro è difficile, ci vuole molto tempo e spesso si sacrifica la propria professione. Non è una cosa facile da decidere su due piedi, però avremo tempo dopo le elezioni per mettere a posto il quadro”.

A contendersi il primo posto all’interno della squadra sono almeno due liste: Fratelli d’Italia, che ha registrato un exploit a livello nazionale e ora si aspetta di replicarlo su scala cittadina, e la civica di Vince Genova che ha puntato sul nome “Bucci” a caratteri macroscopici nel logo e su candidati dal forte appeal territoriale. La compagine arancione legata a Giovanni Toti (in questo caso è il suo nome a campeggiare sul simbolo) vorrebbe replicare almeno in parte il risultato delle regionali. Più difficile oggi la partita per la Lega (l’ultimo comizio in centro con Salvini era di ben altro tenore rispetto alle folle di cinque anni fa) e per Forza Italia, unica forza che ha reclamato pubblicamente un posto nell’eventuale futura giunta.

E su quella che potrebbe essere la composizione della squadra di governo emergono già le prime voci in base alle proiezioni per le varie liste. Pressoché certi della riconferma i “super assessori” Pietro Piciocchi e Matteo Campora, entrambi candidati nella lista di Vince Genova. A Tiziana Lazzari, in campo con la lista Toti per Bucci, potrebbe toccare l’assessorato alla Cultura. Ad aspettarsi una “promozione” è Sergio Gambino, negli ultimi cinque anni consigliere delegato alla Protezione civile ma senza indennità da assessore. Le valutazioni però dipenderanno anche dalle classifiche stilate col conteggio delle preferenze. E non è escluso che possano esserci sorprese.