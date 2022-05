Bucci carica i 9 candidati presidenti dei Municipi: “Noi in svantaggio? Tutti possono vincere”

Genova. “Sui municipi partiamo in svantaggio? In realtà partiamo in vantaggio, la gente ha capito quello che stiamo facendo. Se non l’ha capito l’opposizione mi spiace per loro. Abbiamo candidati in gamba, tutti possono vincere“. Il sindaco Marco Bucci non vuol sentir parlare di risultati già scritti sulla carta per la partita dei quartieri, anche se il centrodestra arriva alle elezioni con tre amministrazioni uscenti su nove. E a chi promette il massimo il primo cittadino risponde con tono di rimprovero: “Non basta”.

Nella squadra degli aspiranti presidenti, presentati oggi al point di largo XII Ottobre, ci sono due donne (una in più rispetto alla coalizione di centrosinistra) e solo un ricandidato, il leghista Andrea Carratù in Centro Est, zona piuttosto in bilico. Diverse invece le decisioni per Levante e Medio Levante, territori in cui la vittoria appare quasi scontata: fuori Vesco e Carleo, dentro Palmieri e Bogliolo. Ma Bucci non la definisce affatto una bocciatura: “Secondo me è stato un messaggio molto importante di rinnovamento tant’è vero che il vicepresidente farà il presidente. Nel Medio Levante passiamo da un uomo a una donna, e questo è molto positivo, e in più quello che oggi è presidente è candidato al consiglio comunale. A me sembrano tutte promozioni, non bocciature”.

Le candidature erano state decise già quasi un mese fa, con un piccolo colpo di scena arrivato a fine aprile: nel Medio Ponente – già assegnato in quota Fratelli d’Italia con l’imprenditore Francesco Bagliani sponsorizzato dal capogruppo in Regione Stefano Balleari – è stata schierata alla fine Cristina Pozzi, da anni attiva nel mondo associativo di Cornigliano e membro del Cda di Società per Cornigliano, probabilmente anche con l’obiettivo di intercettare i voti dei riformisti contrari alla candidatura di Stefano Bernini per il campo progressista. Anche in questo territorio, così come nelle vallate e nell’estremo Ponente, la battaglia per i seguaci di Bucci sarà molto dura.

Nell’ultimo anno i Municipi stessi sono stati terreno di scontro. La riforma varata dalla giunta Bucci ha ristretto le funzioni di questi enti e ha azzerato le risorse finanziarie in conto capitale, mentre il nuovo meccanismo elettorale prevede l’elezione diretta del presidente e l’aumento della sua indennità a più di 4.600 euro lordi. “Le critiche strumentali lasciano il tempo che trovano”, replica oggi il sindaco ricordando che “il Municipio è una parte dell’organizzazione comunale, non un ente a sé” e sostenendo che “in passato erano un sistema non efficiente, noi abbiamo creato efficienza rispettando il potere dei cittadini e soprattutto rispettando quanto è scritto sul regolamento”. Quindi nessun ripensamento: “La struttura che abbiamo messo in piedi funziona e continueremo così”.

Tutti i candidati del centrodestra nei Municipi di Genova

Guido Barbazza, candidato come presidente nel Municipio VII Ponente: 62 anni, senior business executive nei settori industriale, energia, marittimo e dei servizi. Fondatore anche del Comitato Culturale Praese e della FondAzione PRimA’vera. Autore della rubrica “Il Genovese Volante” de Il Secolo XIX. È stato insignito delle onorificenze di Cavaliere della Repubblica, Stella al merito del lavoro e Ambasciatore di Genova nel mondo.

Fabrizio Belotti, candidato Presidente nel Municipio V Valpolcevera: 44 anni, laureato in lettere moderne, impiegato presso l’ufficio acquisti di Amt. Dopo l’esperienza come presidente del comitato Abitanti ai confini della zona rossa a seguito della tragedia del crollo del ponte Morandi, ha deciso di sostenere Marco Bucci.

Federico Bogliolo, candidato presidente nel Municipio IX Levante: 30 anni, laureato in giurisprudenza e insignito nel 2019 come più giovane avvocato del foro genovese. Sportivo da sempre, pallanuotista, nel 2011 è stato campione d’Italia under 20 con la sportiva Nervi. Dal 2017 è assessore del Municipio IX Levante.

Andrea Carratù, candidato nel Municipio I Centro Est: 49 anni, imprenditore nel settore del commercio, è presidente uscente del municipio dove si ricandida.

Angelo Guidi, candidato presidente nel Municipio III Bassa Val Bisagno: 57 anni, sposato con una figlia. Ingegnere elettronico, è amministratore delegato di Atena Trading, società del gruppo Iren. Ha lavorato per il Comune di Genova, collaborando alla definizione del Piano della Città e alla realizzazione del portale web di servizi al cittadino Tu6Genova.

Anna Palmieri, candidata presidente nel Municipio VIII Medio Levante: 56 anni coniugata con una figlia. Laureata in scienze politiche nata e residente nel municipio Medio Levante, dove ricopre da tre legislature il ruolo di assessore a Sport, Cultura e Tempo libero.

Cristina Pozzi, candidata presidente nel Municipio VI Medio Ponente: 61 anni, vive a Cornigliano dalla nascita. Da sempre impegnata con la sua associazione Per Cornigliano Onlus. Funzionaria di Regione Liguria come responsabile del diritto allo studio scolastico e universitario.

Fabrizio Radi, candidato presidente nel Municipio II Centro Ovest: classe 1970, geometra. È impiegato tecnico, ex assessore con deleghe allo Sport e al Tempo libero al Municipio II Centro Ovest. Capogruppo della Lega in Municipio.

Maurizio Uremassi, candidato presidente nel Municipio IV Media Valbisagno: 64 anni, Ingegnere elettrotecnico. Responsabile commerciale e dipendente della società Iren Mercato, consigliere municipale uscente.