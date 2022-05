“Bossa Figgeu”, quando la musica in genovese ricordava il jazz carioca: il 2 giugno presentazione della compilation

Genova. All’interno del più ampio progetto di narrazione e valorizzazione del territorio Liguria Transatlantica, che ha dato vita al nuovo Transatlantica Festival (29-31 Luglio, Villa Serra – Genova), si inserisce la compilation “Bossa Figgeu”, una raccolta di brani registrati negli anni ’60 e ’70 in dialetto ligure, che mostra sorprendenti affinità con il jazz “carioca”.

La compilation, curata da Manuele Roberto e Denis Longhi per la label Time is the Enemy, sarà ufficialmente presentata giovedì 2 giugno al Galata – Museo del Mare a Genova, in un evento che coinvolge come special guest Coco Maria, nata in Messico e cittadina del mondo, dj e radio host di Worldwide FM. L’evento è organizzato in collaborazione con Amaro Camatti.

Un altro capitolo si aggiunge al racconto di Liguria Transatlantica, il nuovo progetto firmato Jazz:Re:Found che vuole valorizzare la fisionomia mutevole e molteplice dei territori attraverso la musica.

Il prodotto discografico va oltre il classico concetto di compilation. La melodia delle canzoni selezionate è sorprendentemente vicina al portoghese parlato in Brasile, le tracce strumentali hanno il tocco caratteristico del jazz sudamericano. Il gatefold del vinile ritrae l’advertising ispirato ai primi viaggi turistici e migratori che partivano da Genova per arrivare a Rio de Janeiro. Questi poster e litografie sono stati recuperati da una galleria d’arte di Alassio (L’Image), con cui Time is The Enemy ha seguito ogni aspetto della lavorazione.

Tutto questo a conferma che Liguria Transatlantica si propone come un piano di comunicazione e valorizzazione territoriale. La visione di questo programma di interventi multidisciplinari vuole infatti integrarsi nella proposta di rilancio e potenziamento dell’accoglienza e incoming turistico regionale, a vantaggio delle realtà produttive e dei servizi del territorio.

L’idea nasce nelle suggestioni transatlantiche delle “Grandi Migrazioni” di cui il porto di Genova è stato protagonista nel XIX secolo, in un periodo storico in cui i nuovi flussi migratori e l’abbattimento delle barriere culturali, razziali e di genere sono diventati tema centrale per la società, ma anche per lo sviluppo dei nuovi modelli turistici e imprenditoriali.