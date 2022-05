Bogliasco, una grande stagione termina con una sconfitta indolore - Genova 24

Roma. Una sconfitta pesante nel punteggio che non intacca minimamente la grande stagione biancazzurra. Nel ritorno dei quarti di finale dei playoff scudetto le ragazze del Bogliasco vengono travolte 23-4 dalla Sis Roma, ponendo fine al proprio campionato. Un torneo che, malgrado il poco onorevole epilogo, resta comunque positivo per i colori della compagine levantina.

Entrare nella ristretta élite delle sei formazioni migliori di A1 dopo aver fatto lo stesso in Coppa Italia rappresentava l’obiettivo massimo prefissato ad inizio stagione. Un doppio obiettivo centrato in pieno dalla formazione più giovane d’Italia. L’esserci riusciti con una squadra composta in gran parte da atlete provenienti dal proprio settore giovanile rappresenta un ulteriore vanto per la seconda società più longeva della Serie A1 femminile.

Passando alla gara odierna, dopo il 17-7 a favore della Sis maturato giovedì nella partita d’andata, il ritorno con le capitoline aveva formalmente ben poco da dire. E infatti le giallorosse hanno avuto agevolmente ragione di un Bogliasco già meritatamente in ferie. Le uniche soddisfazioni per le ragazze di Sinatra sono state la doppietta di Rosa Rogondino, le segnature singole di Giulia Millo e Maddalena Paganello e il rigore respinto da Totta Malara a Chiara Ranalli.

La stagione delle bogliaschine giunge così al capolinea, nella consapevolezza collettiva che il futuro della pallanuoto femminile italiana sarà ancora tinto di biancazzurro. Proprio come il suo passato.

Il tabellino:

SIS ROMA – BOGLIASCO 1951 23-4

(Parziali: 7-0 6-0 6-3 4-1)

SIS ROMA: Eichelberger, Cocchiere 3, Galardi 6, Avegno 3, Giustini, Ranalli 3, Picozzi 2, Tabani 2, Nardini 1, Di Claudio, Storai, La Roche 3, Brandimarte. All. Capanna.

BOGLIASCO 1951: Malara , De March, Cavallini, Cuzzupè, Mauceri, G. Millo 1, Lombella, Rogondino 2, Paganello 1, Perazzoli, Carpaneto, Gagliardi, Rosta. All. Sinatra.

Arbitri: Alfi e Rotondano.

Note. Superiorità numeriche: Roma 4/4 più 3 rigori di cui 2 realizzati, Bogliasco 1/6.