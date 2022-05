Bettanini (Vince Genova): “Pronte iniziative per dare slancio al profilo internazionale di Genova”

Genova. Tonino Bettanini (Vince Genova) candidato al Consiglio Comunale di Genova e attualmente consigliere per le relazioni e la comunicazione istituzionale presso il Consiglio di Stato e l’Accademia di Brera racconta la sua visione per Genova.

“L’ambizione di poter mettere l’esperienza di un lungo percorso, nelle istituzioni italiane ed europee, al servizio della nostra amata Genova. Il nuovo Psi insieme al sindaco Bucci mi hanno proposto una candidatura che ho accettato con entusiasmo, perché credo che il nostro primo cittadino meriti di poter dare continuità al lavoro di questi suoi primi cinque anni”.

“Genova deve uscire dal drammatico isolamento cui la carenza di collegamenti infrastrutturali l’ha confinata. Dovremo – continua Bettanini – battere i pugni sul tavolo con Roma e Bruxelles, ma avremo anche l’occasione irripetibile di avviare e realizzare molti nuovi collegamenti: dal terzo valico al tunnel portuale e al people mover in val Bisagno; dalla tratta Erzelli-Aeroporto, all’avvio della Gronda di ponente. Di incoraggiare, ma soprattutto fluidificare, una nuova economia degli scambi, di uomini e di merci”.

“Ritrovare le rotte del mondo all’insegna della sostenibilità e dell’innovazione. Avvicinare e abbracciare le rive di un Mediterraneo che la crisi rende per noi ancora più vitale: sono queste le sfide che dobbiamo far nostre con spirito positivo, pensando soprattutto a costruire il futuro di figli e nipoti. Abbiamo capacità, talento ed energie per vincerle, facendo della città un nuovo giardino, curando – conclude Bettanini – con una rinnovata e maggiore attenzione le fragilità sociali che ancora conosciamo”.

Nella foto Maria Chiara Prodi dirett la Maison de l’Italie; Irene Castagnoli console italiano a Parigi, Bettanini e Teresa Castaldo ambasciatrice italiana in Francia