Benessere psicologico e oltre, supporto a oltre 200 liguri per più di 860 ore di consulenza

Genova. Frutto di una collaborazione tra Regione Liguria, Ordine degli Psicologi ed Associazioni dei Consumatori domani, giovedì 26 maggio, nell’ambito dei fondi progetto Covid-19 finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico e promosso da Regione Liguria, si terrà l’evento conclusivo del Progetto “Benessere psicologico e oltre”.

Nel corso dell’incontro, che si terrà domani presso il prestigioso salone del Liceo Statale ‘P. Gobetti’ di Genova dalle ore 10.00 alle ore 12.00, i rappresentanti delle principali istituzioni che hanno collaborato all’attuazione del Progetto stesso – Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Liguria, Ordine delle psicologhe e degli psicologi della Liguria, Dipartimento DISFOR dell’Università degli Studi di Genova e Associazioni dei Consumatori – restituiranno il proprio personale punto di vista sull’esperienza.

“Il Covid ci ha portato ad affrontare molte nuove problematiche partendo da quella sanitaria, ma anche sociale e di lavoro con strascichi che hanno coinvolto pesantemente i cittadini liguri – commenta l’assessore alla tutela dei consumatori di Regione Liguria – nei primi momenti dell’emergenza c’è stata una forte richiesta di supporto anche di tipo psicologico e come Regione Liguria abbiamo risposto in maniera efficace coinvolgendo le associazioni dei consumatori e l’Ordine degli Psicologi che hanno collaborato e aiutato i cittadini liguri. Con molto orgoglio rivendico quest’apertura ad un progetto nuovo ed unico che è stato anche il mio primo impegno come assessore della nostra regione”.

“Sarà un utile momento di confronto e approfondimento – spiega Furio Truzzi, Presidente dell’Istituto Ligure per il Consumo e moderatore dell’evento – per comprendere il ruolo fondamentale che hanno avuto le Associazioni dei Consumatori, supportate dalle altre realtà, nella diffusione e promozione dei principi della salute dell’individuo e della comunità e l’offerta di un servizio di consulenza psicologica professionale ai cittadini liguri, in particolare a quelli segnati da esperienze traumatiche a seguito della pandemia Covid-19, ma anche per contrastare fenomeni di devianza o di fragilità psicologica tipica dei ‘consumatori’ (come cyberbullismo, ludopatia, consumo compulsivo, ecc.) e diffusi nella popolazione”,

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali da parte delle Autorità: l’Assessore alla Tutela dei Consumatori di Regione Liguria, Chiara Saracco, Dirigente Scolastico del Liceo ‘P. Gobetti’, David Lazzari, Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi e Fabio Caffarena, Vicedirettore del Dipartimento DISFOR dell’Università degli Studi di Genova.

Seguiranno poi gli interventi di coloro che hanno preso parte attiva al Progetto, permettendo, quindi, il raggiungimento degli obiettivi e la riuscita dello stesso, il quale ha consentito l’accesso alla prima consulenza psicologica con valutazione del bisogno emerso di più di 200 persone (anche minori) per un totale di 862 ore di consulenza.

L’ultima parte sarà dedicata al confronto su strumenti, forme e contenuti. L’evento sarà trasmesso in streaming online direttamente dal sito e dalla pagina Facebook di Consumatori Liguria.