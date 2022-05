Begato, Lanari (Genova Domani): “Primo passo per la riqualificazione della Valpolcevera”

Genova. Elisa Lanari, candidata per il consiglio comunale e per il municipio Valpolcevera per Genova Domani e consigliere municipale uscente, commenta la fine delle operazioni di demolizione e smaltimento dei detriti di quella che è stata la Diga di Begato.

“Dopo decenni di discussioni che non hanno portato a niente, possiamo vedere i fatti. Begato e tutto il quartiere Diamante sono stati trascurati e lasciati a sé stessi per decenni con promesse mirabolanti mai concretizzate – spiega Elisa Lanari -. Oggi la Genova del fare ha compiuto un altro passo verso una riqualificazione urbanistica storica per la nostra città. Siamo all’inizio di un percorso di riqualificazione non solo del quartiere Diamante, che rinascerà con criteri di avanguardia edilizia e energetica, ma dell’intera Valpolcevera che porterà a rivitalizzare i nostri spazi nei prossimi anni. Oggi più che mai credo che, grazie a una continua e coordinata collaborazione tra i municipi e l’amministrazione centrale, si possa arrivare a coordinare gli interventi necessari a rendere le delegazioni di tutta la città realtà vive e al passo con le esigenze dei cittadini. Da qui parte il mio impegno desiderio di essere ancora al servizio della comunità”