Begato, Ferrero (Lista Toti per Bucci): “Da uno dei peggiori esempi di edilizia popolare, a simbolo di una nuova e moderna rigenerazione urbana”

Genova. “Un altro passo concreto verso la riqualificazione di un quartiere genovese, Begato, che merita più qualità, più spazi verdi, alloggi più sostenibili e maggiori aree di aggregazione” afferma Simone Ferrero, consigliere comunale e metropolitano con delega all’Ambiente, candidato alle prossime amministrative di Genova con la Lista Toti per Bucci, a proposito della conclusione della “Fase 2” del progetto di riqualificazione del quartiere Diamante a Begato, che ha previsto la demolizione delle Dighe e l’allontanamento di 30 mila metri cubi di detriti inerti non pericolosi.

E prosegue: “Finalmente, Begato da uno dei peggiori esempi di edilizia popolare, può realmente puntare a diventare uno dei più significativi quartieri simbolo di una nuova e moderna rigenerazione urbana. E tutto ciò grazie al lavoro sinergico svolto in questi anni tra le nostre amministrazioni. Da qui al 2025 ci dedicheremo alla ricostruzione del quartiere in un’ottica di riqualificazione, di qualità e dignità dell’abitare, prevedendo anche parchi urbani e zone dedicate allo sport e al tempo libero, e di attenzione all’ambiente”.

E conclude: “Non solo perché saranno realizzati nuovi stabili a emissioni ambientali zero, ma anche perché, in fase di demolizione, molto è stato recuperato: grazie al trattamento di parte del materiale demolito, è stato possibile impiegarlo nuovamente nei cantieri come materia prima secondaria. In questo modo, sono stati ridotti gli scarti e il loro trasporto, nel rispetto del criterio di prossimità della gestione dei rifiuti”.