Begato, Carissimo (M5s): “Il centrodestra attacca sul nulla senza conoscere le esigenze del territorio”

Genova. “Curioso come il centrodestra si ostini sempre a replicare sul nulla, gettando fumo negli occhi dei genovesi. Curioso come dei candidati non si indignino che un intero quartiere sia stato denigrato, facendolo passare per quello che non è. Non è affatto curioso, invece, che abbiano rilasciato dichiarazioni farneticanti: chi non vive il territorio e nel territorio come invece faccio io, infatti, non si rende conto dei problemi reali che un’operazione di abbattimento come quella della Diga ha creato. Il solo fatto di essersi concentrati su un singolo passaggio del mio comunicato (senza averlo minimamente capito, peraltro: mai abbiamo detto che non volevamo l’abbattimento della Diga!) e non sul generale, la dice lunga. Il centrodestra era, è e resta imbarazzante su tutto, a cominciare dalle mancate anzi inesistenti politiche sociali”.

Lo dichiara il consigliere del M5S Mirko Carissimo, candidato in Comune e al Municipio V Valpolcevera, replicando agli esponenti del centrodestra.

“La storia della nostra città dovrebbe insegnare che un’operazione al contrario può nuovamente generare disordine sociale: l’errore fatto in passato di dislocare in maniera emergenziale i cittadini sfrattati dai vicoli ha prodotto un bisogno impellente e drammatico di case. Nasce così la Diga di Begato. L’amministrazione dell’epoca, ma con fondi insufficienti, ha dovuto trovare una soluzione veloce a discapito della qualità dei materiali. L’assenza di un percorso sociale ha fatto il resto. Oggi si sta compiendo lo stesso errore, ma con l’aggravante che i fondi invece ci sono ma non li stanno usando con accortezza”.

“Resta il punto di partenza e se i candidati del centrodestra avessero un minimo di decenza lo riconoscerebbero: il mio quartiere è abitato da gente onesta, rispettosa della legge e non ci stiamo a essere bollati come il peggiore dei Bronx”, conclude Carissimo.