Banca Carige, ecco le liste di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione

Genova. Banca Carige rende noto che sono state depositate le seguenti liste di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria convocata per il 15 giugno 2022:

Lista presentata dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, titolare di una partecipazione pari al 79,418% del capitale sociale:

1. Gianni Franco PAPA

2. Roberto FERRARI

3. Elvio SONNINO

4. Mirca MARCELLONI

5. Sabrina BRUNO

6. Paola DEMARTINI

7. Miro FIORDI

8. Gaudiana GIUSTI

9. Francesco MICHELI

Lista presentata da Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 5,915% del capitale sociale:

1. Diego SCHELFI

Si informa altresì che il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ha provveduto a formulare le seguenti proposte di deliberazione da sottoporre all’Assemblea:

– in relazione al punto 1.1 all’ordine del giorno: “di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione”;

– in relazione al punto 1.3 all’ordine del giorno: “in continuità con la remunerazione attualmente riconosciuta ai componenti del Consiglio di Amministrazione e approvata dall’assemblea dei soci di Carige il 21 aprile 2022 nell’ambito della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, di determinare per ciascuno dei tre esercizi di durata della carica ai sensi dell’art. 18, 3° comma, dello Statuto Carige, per ciascun Amministratore, un compenso annuo fisso pari a Euro 60.000,00 (sessantamila), un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove costituito, non cumulabile nella stessa giornata, pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta), oltre, tra l’altro, al rimborso delle spese secondo il meccanismo del piè di lista, demandando al neoeletto Consiglio di Amministrazione la determinazione ai sensi dell’articolo 2389, comma 3, cod. civ., nonché di quanto previsto dall’art. 23, comma 5, dello Statuto Carige – degli ulteriori compensi per il Presidente e il Vice Presidente, l’Amministratore Delegato, ove nominato, nonché per i componenti del Comitato Esecutivo, ove costituito, e dei Comitati interni al Consiglio di Amministrazione”.

La documentazione prevista dall’art. 144-octies del Regolamento Emittenti e le altre informazioni saranno disponibili nei termini normativamente previsti presso la sede sociale della Banca, sul sito internet http://www.gruppocarige.it (sezione Governance/Assemblee) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).