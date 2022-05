Autostrade, Sanna (PD): “La Giunta regionale si adoperi per l’asfalto fonoassorbente in autostrada”

Genova. “Ci fa piacere sapere che alcuni tratti delle autostrade liguri siano già oggi provviste di asfalto fonoassorbente – premette il consigliere regionale del Partito Democratico Armando Sanna, che ha presentato in consiglio regionale un’interrogazione in cui ha chiesto alla Giunta di sollecitare Autostrade nell’uso di asfalto fonoassorbente per risolvere il problema dei rumori che affliggono i liguri che vivono a ridosso delle autostrade – chiediamo però alla Giunta di sollecitare le società concessionarie a ampliarne l’utilizzo visto che sono numerosi i cittadini costretti a convivere con traffico e rumore ogni giorno: ricordiamo infatti che la nostra Regione è attraversata da 6 autostrade che la percorrano per 375 chilometri”.

“Prendiamo atto – prosegue Sanna – dell’impegno della Giunta regionale a valutare l’ampliamento dell’uso dell’asfalto fonoassorbente sulle autostrade liguri dopo una verifica dei reali vantaggi, come dichiarato dall’assessore Giampedrone in risposta alla mia interrogazione, ma mi auguro che la risposta e le valutazioni arrivino al più presto, per risolvere un problema reale, visto che in Italia e in Europa la tendenza è quella di ampliare l’uso di asfalto fonoassorbente e drenante”.