Autostrade, l’ad Tomasi: “Gronda al via a settembre, tunnel subportuale a gennaio 2023”

Genova. Avvio a settembre per i cantieri della Gronda, mentre a gennaio 2023 partiranno sia il tunnel subportuale di Genova sia il tunnel della Val Fontanabuona. Sono i tempi previsti da Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade, intervenuto oggi al convegno Liguria infrastrutture: mobilità, ambiente, sicurezza al Palazzo della Borsa.

Sulla Gronda si confermano dunque le ipotesi avanzate dal deputato leghista Edoardo Rixi sulla base delle rassicurazioni del ministro Enrico Giovannini: “A fine maggio il nostro comitato tecnico scientifico presenterà una relazione sulla validità del progetto – spiega Tomasi -. Il decreto Aiuti ci dà la possibilità di riaggiornare i prezzi delle materie prime alla situazione di mercato. A fine giugno poi presenteremo una relazione tecnica di asseverazione per certificare che il progetto, redatto nel 2017, è allineato alle normative attuali. Se si avverano tutte queste condizioni, a partire da settembre (potremmo farlo anche ad agosto ma prendiamoci un mese di margine) potremo partire con le opere preliminari della Gronda”.

“Ci sono una serie di verifiche che sono in corso e a luglio dovrebbero essere completate“, ha confermato il ministro delle Infrastrutture in collegamento video. Che poi ha puntualizzato: “Distinguiamo per favore tra le motivazioni che hanno fermato i lavori della Gronda dal tema puramente procedurale, perché è la condizione di Aspi che ha frenato l’attività data l’incertezza sul futuro che ora è sciolta. Se facciamo un calderone di tutte le problematiche rischiamo di non capire cosa è cambiato e che ci fa essere un po’ più ottimisti”

Subito dopo sarà il turno del tunnel subportuale da San Benigno alla Foce. L’obiettivo di Bucci sarebbe quello di inaugurare l’opera nel 2027 ed è per questo che il sindaco sta spingendo per avviare il cantiere il prima possibile. “Siamo pronti a consegnare a fine maggio il progetto preliminare con l’analisi di fattibilità tecnico economica, in modo tale che inizi la fase di conferenza dei servizi per poter aprire i cantieri a gennaio 2023 con obiettivo di completare l’opera nel 2028“, spiega Tomasi

Il progetto del tunnel subportuale, finanziato con 700 milioni da Autostrade nell’ambito dell’accordo da un miliardo e mezzo di opere compensative per il crollo di ponte Morandi, necessita di essere integrato con quello dell’ultimo lotto del potenziamento del nodo di San Benigno. Nelle scorse settimane sono già partite indagini geognostiche commissionate dalla società Tecne.

Secondo l’ultima ipotesi progettuale, il tunnel sarà lungo 3,75 chilometri. L’imbocco sarà nella zona di San Benigno, mentre l’uscita non sarà sulla rotatoria della Foce ma in viale Brigate Partigiane passando sotto l’abitato di Carignano. Ci sarà un’uscita intermedia su via delle Casaccie, come la Sopraelevata, che molto probabilmente sparirà almeno nella parte più impattante del suo tracciato. Non si prevede il pagamento di alcun pedaggio.

Le stesse tempistiche si prevedono per il tunnel della Val Fontanabuona: “Se l’iter di Via e la conferenza dei servizi si chiudessero a fine anno, l’obiettivo che ci siamo dati con Regione e Città metropolitana, semplificando gli iter autorizzativi, è quello di poter aprire i cantieri per gennaio 2023”. Tunnel che, ricorda il sindaco Marco Bucci, “è il primo passo della Gronda di Levante. Genova deve avere le due gronde che consentiranno a tutti quelli che passano da Genova ma non devono fermarsi a Genova di poter andare senza influenzare il traffico della città e soprattutto consentano di avere la ridondanza infrastrutturale.

La Gronda? “Mi auguro parta il prima possibile, francamente dopo 15 anni non azzardo previsioni ma credo che il passaggio di Aspi nelle mani di Cdp, quindi la chiusura di quel doloroso capitolo che è stato il crollo di ponte Morandi, credo vi siano tutti i presupposti – commenta il presidente ligure Giovanni Toti -. Le rassicurazioni del ministro Giovannini mi auguro siano il viatico. Noi siamo pronti, abbiamo già fatto gli espropri per i cantieri preliminari. Regione Liguria è l’unica che è sulla linea di partenza da molto tempo e aspetta gli altri”.

A margine del convegno si è parlato anche di cantieri autostradali. “Il dialogo con il Mims, la Regione e le autorità locali anche sull’interpretazione della norme è attualmente in corso anche per cercare di modulare gli interventi di ammodernamento necessari con le esigenze trasportistiche che comprendiamo essere di estremo impatto in Liguria”, ha detto Tomasi.

Proprio ieri intanto è arrivato il via libera dell’antitrust al cashback di Aspi: “l Siamo contenti di questo perché il cashback è la palestra di verifica della nostra capacità di essere vicini ai nostri utenti che tutti i giorni hanno queste complicazioni di trasporto, ma dobbiamo anche far comprendere quanto è importante la necessita di ammodernare la Regione più complessa a livello nazionale”.

In tutto ammontano a 14 miliardi gli interventi infrastrutturali previsti in Liguria: 1 miliardo di euro per interventi su infrastrutture, difesa del suolo e Protezione civile della Regione Liguria (il dettaglio è consultabile su questo portale); 2,8 miliardi di euro per gli investimenti legati al Pnrr e alla realizzazione della nuova Diga di Genova; 8 miliardi di euro per le opere di Rfi per tra Terzo Valico, nodo ferroviario, nodo del Campasso, raddoppio della tratta nel ponente ligure e la Pontremolese nello spezzino; il piano di Anas per le Aurelie Bis, in parte già realizzate, a cui si aggiungono tutti gli interventi sulle strade ex provinciali, per un totale di 2,45 miliardi di euro.