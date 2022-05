Autostrade, finita la tregua: da lunedì 9 tornano i cantieri. Attenzione alle chiusure notturne

Genova. Finita la tregua, riecco i cantieri. E le code. Da domani lunedì 9 maggio, infatti, su tutte le autostrade genovesi e liguri tornano pienamente operativi di cantieri legati alla manutenzioni urgenti su gallerie e viadotti con relative modifiche alla viabilità, tra restringimenti di carreggiate e by pass.

Dopo lo stop chiesto per i ponti di primavera e per Euroflora, quindi, avremo una nuova tranche di interventi, che andranno avanti fino al 27 maggio, per poi fermarsi nuovamente per il ponte del 2 giugno. Da lì in poi ancora cantieri e lavori a singhiozzo almeno fino alla pausa di agosto. Molto delicata sarà la situazione nei fine settimana: molti cantieri, infatti, non saranno smantellati durante i week end e si preannunciano criticità soprattutto per gli spostamenti turistici.

Secondo il bollettino di previsione del traffico, nella giornata di domani il bollino rosso sarà per l’A26 in entrambe le direzioni a causa di scambi di carreggiata e cantieri soprattutto al mattino e nel primo pomeriggio. Bollino rosso anche per l’A12 in direzione Genova dalle 7 alle 10, mentre per le altre autostrade si parla di bollino giallo per tutta la giornata.

Poi scatteranno le chiusure notturne che andranno avanti diversi giorni, soprattutto tra A7 e A12 e tra A10 e A26. Sul sito di Autostrade per l’Italia si possono trovare tutti gli aggiornamenti sulle lavorazioni previste.