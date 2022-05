Autostrade, domenica di possibili disagi: traffico da bollino rosso su A10 e A26

Liguria. Sarà una domenica ancora difficile per la viabilità autostradale ligure, secondo le previsioni di mobilità di Autostrade per l’Italia.

Sulla A10 e sulla A26 le situazioni più critiche, con traffico da bollino rosso dalle ore 13.00 fino alle 21.00: si prevedono code e forti rallentamenti in direzione Genova e in direzione Gravellona-Toce. Non mancheranno comunque disagi per gli automobilisti nel corso delle altre ore della giornata.

Circolazione viaria e veicolare intensa, con tempi di percorrenza superiori alla media anche sulla A6, verso Torino, così come sulla A12 e sulla A7 nelle ore pomeridiane e in entrambe le direzioni.

La ripresa dei cantieri di manutenzione sulle varie tratte interessate, con un ultima accelerata ai lavori prima dello stop previsto per l’estate, porterà a conseguenti situazioni di tilt nella viabilità autostradale.

Sono diverse le tratte liguri interessate dai cantieri e che, anche nel week end e in particolare nella domenica dei rientri, potranno creare forti disagi. E per l’inizio della settimana non si prevede un miglioramento.