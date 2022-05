Genova. Un incidente è avvenuto ieri sera attorno alle 22:30 all’incrocio tra via Tommaso Invrea e corso Torino.

Due mezzi si sono scontrati e uno di essi si è cappottato.

Per fortuna, riferisce il 118, non ci sono state gravi conseguenze per gli occupanti.

Ad avere la peggio la ragazza che era alla guida del veicolo cappottato, che ha riportato solo ferite lievi ed è stata ricoverata in codice giallo all’ospedale più per lo shoc.