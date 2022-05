Arrestato mentre intasca la mazzetta per l’assegnazione dei lavori pubblici: nei guai sindaco del ponente

Imperia. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Imperia hanno arrestato in flagranza di reato Luigino Dellerba, sindaco di Aurigo, comune della provincia di Imperia e un imprenditore edile locale, Vincenzo speranza.

I due sono stati sorpresi dai militari nel capoluogo dopo che l’imprenditore aveva ceduto al primo cittadino una busta contente 2 mila euro in contanti, prezzo presumibilmente pagato per l’agevolazione dell’impresa nell’assegnazione diretta di alcuni lavori pubblici per un importo ‘sottosoglia’ superiore ai 100mila euro. Sono in corso perquisizioni presso i rispettivi domicili e presso gli uffici comunali.

Dellerba (ex vicepresidente della Provincia di Imperia e attuale consigliere provinciale di area centrodestra), è stato arrestato assieme all’imprenditore imperiese Speranza. Il reato contestato, secondo quanto appreso, è corruzione. L’indagine è coordinata dal procuratore di Imperia, Alberto Lari. Il blitz è scattato stamani poco dopo le 8. Al momento non si conosce ancora il tipo di custodia cautelare che verrà applicata.