Ansaldo Energia, nuove nomine: Giuseppe Marino è il nuovo amministratore delegato

Genova . Si è riunita ieri l’assemblea dei soci di Ansaldo Energia per deliberare la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dell’azienda. L’Assemblea ha nominato quali membri del Consiglio di Amministrazione Lorenza Franca Franzino, Giuseppe Marino, Giovanni Zetti, Chiara Bisagni, Paola Girdinio, Gaetano Massara, Fabiola Pellegrini, Fabio Barchiesi e Maurizio Dainelli.

Presidente è stata nominata Lorenza Franca Franzino.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione ha nominato Giovanni Zetti Vicepresidente e confermato Giuseppe Marino quale Amministratore Delegato. Nella stessa seduta è stato nominato il collegio sindacale, composto da Carlo Corradini, designato Presidente, Elena Gazzolo e Pietro Del Fabbro.

Il board rimarrà in carica per gli esercizi 2022, 2023 e 2024, fino all’approvazione della relazione

finanziaria annuale relativa all’anno 2024. L’azienda rivolge un sentito ringraziamento al Presidente uscente, Giuseppe Zampini, per i 25 anni Ansdi intenso lavoro dedicati ad Ansaldo Energia.