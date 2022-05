Anche a Genova da domani Streets 4 Kids, per chiedere “strade scolastiche” e meno auto

Genova. Ritorna dopo i mille bimbi di m’illumino di meno un evento importante che ha luogo in tutta Europa e che Triciclo Bimbi a Basso Impatto supporta e condivide, la campagna #StreetsForKids di Clean Cities Campaign.

Da venerdì 6 maggio a domenica 15 maggio scenderemo in strada insieme a tanti bambini, genitori e insegnanti di tante scuole in tutte le città europee per chiedere spazi sicuri e vivibili davanti alle scuole! Più sicurezza nel tragitto casa-scuola, spazio per giocare e aria pulita da respirare.

A questo servono le strade scolastiche che sono addirittura previste nel codice della strada. Perchè il Comune di Genova non si fa carico di adottarle e di ascoltare le richieste molto concrete delle famiglie genovesi? E soprattutto di impiegare più vigili o tutor di fronte alle scuole per far rispettare i divieti di circolazione alle auto negli orari di ingresso e uscita degli alunni?

I bambini dell’IC Centro Storico, che hanno oramai consolidato almeno tre pedibus, con gessetti e un girotondo chiederanno di avere spazi a loro dedicati davanti alla scuola di Santa Maria in via Lata, e così in piazza di Sarzano per i bimbi dell’infanzia e, per finire, più sicurezza per l’attraversamento di Via Fieschi dove purtroppo si registrano reiterate le doppie fila di auto parcheggiate che costringono l’autobus a percorrere la corsia in discesa in contromano.

Il comitato genitori dell’IC Quarto, che si è recentemente aggiudicato due primi posti per i progetti presentati al Genova Global Goals Award chiede per Il Sacro Cuore la creazione di una strada scolastica in via Sciaccaluga per l’accesso a scuola, dotata di segnaletica che realizzi la messa in sicurezza dei percorsi pedibus consolidati realizzando una penisola pedonale fronte scuola, attrezzata di scivolo disabili, panchine, alberelli, cicloposteggi per bici, oltre alla messa in sicurezza dei percorsi pedibus sperimentali della Palli come una maggior attenzione per il rispetto del divieto di circolazione nella via che conduce al plesso D’Eramo e la apposizione di idonea segnaletica davanti alla scuola dell’infanzia Il Pratone.

I bimbi del Convitto Nazionale Colombo andranno a scuola a piedi, tutti insieme come oramai fanno da alcuni mesi tutti i venerdi! Ma per far funzionare il pedibus strutturato in città è importante che si possa organizzare in sicurezza! Come? Allargamento dei marciapiedi da Piazza dell’Annunziata per accedere alla scuola in via Bellucci e un grande sogno, Piazza Bandiera più vivibile, con alberi e giochi per bimbi.

Per la scuola De Scalzi dell’IC Maddalena Bertani i bambini scenderanno in strada con un grande girotondo ed effettuaranno pedibus e bicibus per rappresentare che servono cicloposteggi in prossimità della scuola e anche presso la scuola dell’infanzia Tollot, panchine in via Galata e giochi per bimbi che mancano almeno nel raggio di un chilometro, i più vicini? L’Acquasola. L’obiettivo più alto sarebbe la pedonalizzazione del secondo tratto di Via Ricci (davanti alla De Scalzi), creando uno spazio accogliente in continuità con i giardinetti di piazza Brignole, dove i bambini possano fermarsi a giocare una volta usciti da scuola.

I bimbi della Nazario Sauro dell’IC Albaro scenderanno dalla sella delle loro biciclette del BicibuSauro e andranno a scuola piedi, in attesa dei cartelli che segnalino le fermate di bicibus, chiesti insieme a Matteo Trentin esattamente un anno fa, e venga finalmente tracciato l’attraversamento ciclopedonale oramai chiesto numerose volte per consentire ai bimbi in bici di attraversare più velocemente in sella alle bici e non conducendole a mano.

Compatta l’azione di richiesta di genitori, docenti e alunni della scuola Doria dell’IC Molassana e Prato, che organizzano un flashmob di fronte al cancello di ingresso, per chiedere la realizzazione di una piazzetta scolastica libera dalle auto e un percorso pedonale protetto per raggiungere la scuola, anche a supporto del pedibus organizzato in via sperimentale e che dovrebbe strutturarsi a breve.

I pedibus stanno aumentando, e per garantire una maggior diffusione speriamo che le scuole stesse siano sempre più parte attiva nell’organizzazione, contattando la ASL per ricevere adeguata formazione e chiedendo al Comune di sostenere questa buona pratica riducendo i rischi davanti alle scuole, perché i bimbi che vanno a scuola a piedi aiutano a ridurre il traffico in città e fanno capire ai propri genitori che bisogna cambiare passo, rallentando.

C’è ancora tempo per aderire per gli altri genitori che desiderano seguire l’esempio delle scuole sopracitate e manifestare il desiderio di maggior sicurezza davanti alle scuole dei propri figli anche nel corso della prossima settimana. Sono a disposizione degli striscioni della campagna, chiedeteli a triciclo.bbi@gmail.com. Le istruzioni sono semplici https://cleancitiescampaign.org/streetsforkids/