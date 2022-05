Ambiente, Vesco (Genova Domani) a Dello Strologo: “Alla Foce municipio in prima linea per differenziata”

Genova. “Magari fosse bastato un selfie e una mezza giornata in strada per rimediare ai dissesti finanziari lasciati in Amiu, a una raccolta differenziata lasciata languire, a una bomba ecologica innescata a Scarpino. Noi ci siamo rimboccati le maniche e in questi cinque anni nel municipio Medio Levante abbiamo avviato massicce campagne di sensibilizzazione sulla differenziata, stretto collaborazioni con installazione di cassonetti con imprese, commercianti e titolari dei bagni marini”.

Lo dichiara Francesco Vesco, presidente municipio Medio Levante e candidato in consiglio comunale con Genova Domani.

“Noi abbiamo lavorato recuperando terreno dove la giunta precedente ci aveva lasciati al completo sbando. Facile oggi andare in giro e scattare foto in una città che lavora e funziona, rispetto a quando noi abbiamo dovuto fare i conti con un debito di 185 milioni di euro. Oggi abbiamo un piano Marshall Green per la sostenibilità e l’ambiente e un piano di investimenti da 70 milioni pronto a partire per una città più pulita e sostenibile”, aggiunge Vesco.

“Lasciamo le foto a Dello Strologo – conclude – noi preferiamo rimboccarsi le maniche e continuare a lavorare nei quartieri. Se poi il candidato avrà tempo lo accompagnerò volentieri per le strade del municipio che ho amministrato per fargli vedere tutto quello che abbiamo fatto per sistemare i problemi in tema di ambiente e pulizia che ci ha lasciato la sinistra”.