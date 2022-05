Altum Park, successo di partecipazione per i campionati provinciali studenteschi di orienteering

Genova. Sono stati 57 i partecipanti ai campionati provinciali studenteschi di orienteering che si sono svolti nello splendido scenario di Altum Park di San Desiderio, struttura di riferimento per tutte le discipline outdoor del Centro Sportivo Italiano , unica nel suo genere in Liguria.

Il percorso, ottimamente preparato dai volontari FISO e dell’ASD Amatori Orienteering Genova, variava da una lunghezza fra i 1.500 e i 2.800 metri con un dislivello fra i 65 ed i 110 metri.

Nella categoria Ragazzi ha vinto Andrea Lemma con il tempo di 36’ e 29”.

Campionessa provinciale fra le Ragazze Alessia Zunino con un tempo davvero eccezionale, 14’ e 46”.

Da notare che tutti gli iscritti in questa categoria, sia maschi che femmine, erano dell’Istituto Comprensivo Pegli.

Nella categoria Cadetti, studenti di seconda e terza media, si è imposto con il tempo di 23’ ed 11“ Romeo Traverso dell’I.C. Pegli.

Nell’omologa categoria femminile, campionessa provinciale di orienteering è Giorgia Fassin (I.C. Pegli) che ha impiegato 26’ e 52” per completare la sua gara.

“Altum Park è una struttura sempre molto accogliente che si presta benissimo con le sue caratteristiche ad uno sport come il nostro – dice Andrea Immovilli, delegato regionale FISO -, essendoci una parte di bosco, una parte di asfalto con un passaggio in paese. Un percorso misto, un ottimo connubio per miscelare le varie tecniche. Torniamo qui dopo la gara del novembre 2019 e sta per partire una collaborazione con il CSI per un evento di carattere internazionale di grande prestigio, la coppa del mondo di orienteering del 2024 che si svolgerà a Genova”.

La FISO e l’ASD Amatori Orienteering Genova sono storici collaboratori di Altum Park: hanno partecipato agli Educamp Coni ed hanno organizzato open day e corsi per bambini per la divulgazione di questo sport.

Nella categoria Allievi ha concluso la prova al primo posto Emanuele Scalabrini dell’Istituto “Primo Levi” impiegando 33’ e 13”.

Campionessa provinciale di orienteering Allieve è Anastasia Beretta, anche lei studentessa dell’Istituto “Primo Levi” che si è imposta con il tempo di 28’ e 07” precedendo di soli 11 secondi Francesca Fenocchio dell’istituto “Liceti”.

“Sia nelle medie che nelle scuole superiori i vari docenti lavorano fin da ottobre per riuscire a portare i ragazzi a questo evento clou nel modo migliore. Ci sono insegnanti di educazione fisica molto preparati che da anni sono impegnati per far conoscere il nostro affascinante sport, i nostri tecnici – sottolinea Andrea Immovilli – sono sempre disponibili per fornire il supporto necessario per la didattica”.

L’orienteering, nato alla fine del XX secolo nei paesi scandinavi, non è solo uno sport bellissimo che si fa soprsattutto in mezzo alla natura ma aiuta i ragazzi a crescere, a confrontarsi con se stessi, soprattutto nelle situazioni in cui si trovano da soli e nelle quali devono prendere decisioni anche importanti. Per riuscire in questa disciplina, davvero completa, occorrono doti atletiche, di resistenza e la capacità di interpretare una mappa che viene consegnata alla partenza.

Una corsa di orientamento richiede che i concorrenti completino nel minor tempo possibile un percorso dove devono individuare e raggiungere una serie di punti sul terreno di gara nei quali sono collocate le cosiddette “lanterne”.

Al campionato provinciale di Genova che si è svolto ad Altum Park erano rappresentate due scuole medie e sei scuole superiori: numeri nettamente inferiori rispetto al solito ma in un tempo di post emergenza Covid c’è da essere soddisfatti.