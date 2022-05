“Alpini assassini e stupratori” e “Nessuna miniera”, le scritte comparse nel parco del Beigua

Liguria. Frasi pesanti e insulti contro gli Alpini, legate quasi certamente ai recenti episodi di Rimini, e contro la possibile realizzazione di una miniera nel parco del Beigua sono comparse lungo un sentiero, realizzate con spray nero e viola.

Messaggi chiari la cui firma è il simbolo di una “A” cerchiata (certamente il simbolo più famoso di tutto il movimento anarchico), in un caso anche con una croce sottostante. Una brutta sorpresa per chi, ieri mattina, ha deciso di salire sul Beigua per una domenica di montagna e aria aperta.

L’atto vandalico non ha risparmiato i muri della Cappella degli Alpini, le panchine e nemmeno un’edicola votiva. La zona è quella di Pratorotondo, la strada quella che porta verso il Monte Rama e parte nelle vicinanze del rifugio.

Il luogo dove sono state realizzate le scritta scritte è denominato Cian Ferrettu, per via della presenza di pietre ricche di ferro.

“Estrema condanna di un gesto incivile che non ha niente a che vedere con il vero ambientalismo, – il commento di Ambrogio Giusto, presidente della Comunità Montana del Beigua che ha così stigmatizzato il gesto. – Era successo già in precedenza. Azione da condannare con fermezza, che non si deve ripetere”.

Solo una settimana fa, era lunedì, a Varazze, in pieno centro, erano comparse scritte contro il presidente della Regione Giovanni Toti, i vaccini e il certificato verde, realizzate con vernice rossa e firmate da due “V” dentro un cerchio, simbolo che rimanda al gruppo complottista “Vivi Libero”.