Alpim presenta i risultati dell’indagine “1000 ponti per i ragazzi della Valpolcevera”

Genova. Conoscere le aspettative e le visioni sul futuro dei ragazzi della Val Polcevera, conoscere “chi sono” questi ragazzi e le loro famiglie, il loro rapporto con la scuola, quanto è importante il digitale. Questi gli obiettivi della ricerca “1000 Ponti” che ALPIM ha condotto nell’arco degli ultimi due mesi nelle scuole della Val Polcevera, intervistando oltre 900 studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Le risposte dei giovani, raccolte in forma anonima, sono state inserite su una apposita piattaforma digitale.

La ricerca si inserisce nel progetto 1000 Ponti per i ragazzi della Val Polcevera, ideato da ALPIM per contribuire a costruire un futuro di crescita e lavoro per i giovani che vivono sotto il nuovo ponte San Giorgio, con la collaborazione dell’Università di Genova e della Fondazione Ansaldo.

Questa indagine per il numero di ragazzi intervistati e per i risultati raccolti rappresenta un punto di riferimento nuovo e importante per conoscere e rispondere alle esigenze di formazione dei ragazzi.

I primi risultati di questo innovativo lavoro saranno illustrati Giovedì 12 maggio, alle ore 15,00, al Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova Bolzaneto – Via Pasquale Pastorino 23 r – in un incontro pubblico aperto ai dirigenti scolastici, ai docenti, agli studenti e alla cittadinanza.

Interverrà, in collegamento video, il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi.

Interverranno inoltre Luca Borzani, storico pubblicista; Carlo Castellano, presidente ALPIM; Lorenzo Fiori, direttore Fondazione Ansaldo; Andrea Giannichedda, operatore sociale; Andrea Pirni, professore ordinario UNIGe, Elena Tramelli dirigente Istituto Comprensivo Teglia e Chiara Ventullo, educatrice ALPIM. Porteranno la voce delle imprese high tech Franco Fontana, amministratore delegato Esaote e Giorgio Cuttica, amministratore delegato SedApta Group

ALPIM, Associazione Ligure per I Minori, è stata fondata nel 1989 da alcuni magistrati del Tribunale per i Minorenni di Genova e da esponenti della società civile con lo scopo di sostenere i giovani in difficoltà e le loro famiglie, collaborando con le istituzioni preposte alla loro tutela nel pieno rispetto delle competenze.

Le attività – Promozione dell’affido familiare, Servizi educativi di consulenza ed intervento, Sostegno ai percorsi scolastici, Consulenza legale gratuita sul diritto di famiglia, Attività formative – sono rivolte ad adolescenti e giovani adulti, italiani e stranieri, e alle loro famiglie in percorsi individuali e di gruppo volti alla prevenzione del disagio, alla crescita, alla progettualità e all’ inserimento sociale. Sono circa 900 i giovani presi in carico ogni anno.