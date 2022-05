Alla Festa dello Sport 200 buoni al giorno agli atleti per gustare la focaccia genovese

Genova. Anche nel 2022, da venerdì 20 a domenica 22 maggio, il Porto Antico di Genova si trasforma nel più grande villaggio sportivo della Città. Oltre 90 discipline e attività sportive presenti in tutta l’area per un pubblico sempre più ampio per età e abilità, accomunato dalla passione per lo sport e i suoi valori fondamentali: dialogo, divertimento, aggregazione, integrazione, educazione, confronto.

Per questa occasione l’Associazione Panificatori di Genova e Provincia sarà presente con un suo gazebo e gli atleti, a fine delle loro fatiche, potranno gustare la classica “slerfa” di focaccia con il marchio Vera Focaccia Genovese.

“Infatti – dice Gino Petrucco, Presidente Associazione Panificatori – metterà a disposizione degli atleti in gara 200 buoni al giorno forniti all’organizzazione della Festa dello Sport” e sottolinea che “il marchio della focaccia genovese ha la funzione di tutelare l’origine del prodotto della panificazione Focaccia Genovese che gode di rinomanza per le sue antiche origini da rintracciarsi nei laboratori dei fornai genovese”.

L’aria unica che si respira in questa lingua di terra, in equilibrio sul mare e l’esperienza dei panettieri locali, che si tramandano la ricetta da secoli fa sì che la focaccia genovese sia lo spuntino ideale anche per gli sportivi.