“Album dei ricordi blucerchiati”: Mauro Bertarelli, primo goal in Serie A nel derby

Genova. Quante volte, parlando di qualche ex calciatore, abbiamo letto: “Se non avesse subito quell’infortunio, sarebbe diventato un big”? Beh, nel caso della nostra 53a figurina dell’Album dei ricordi blucerchiati, Mauro Bertarelli, l’assioma è perfettamente valido.

Freschi dal ritorno da Wembley, sull’hovercraft, che da Dover ci portava a Calais, ad appesantire il magone di una sconfitta nella finale della Coppa dei Campioni, col Barcellona, arrivata al 116° minuto supplementare, ci giunse notizia dell’ormai deciso trasferimento di Gianluca Vialli alla Juventus e confessiamo che ci apparve come un macigno sui futuri di gloria della Sampdoria.

Non di meno, la sorte ci apparve meno nera, quando Paolo Mantovani annunciò che l’operazione di per sé avrebbe garantito il domani del Doria, visto che in contropartita sarebbero arrivati quattro giovani di grandi prospettive, rispondenti ai nomi di Eugenio Corini, Michele Serena, Nicola Zanini e per l’appunto Mauro Bertarelli, prelevato ‘ad hoc’ dall’Ancona e fresco campione d’Europa Under 21.

Col senno del poi, le scelte della pesca in casa bianconera nonrisultarono fortunate, visto che nessuno dei prescelti riuscì ad avvicinarsi ai livelli di Vialli… Lo avrebbe potuto fare Mauro Bertarelli, figlio d’arte (il padre Giuliano è stato un centravanti ‘di peso’, fra le altre di Ascoli, Cesena, Fiorentina e Pescara), arrivato a Genova con la nomea di predestinato, visto che Mauro, a suon di gol, aveva riportato l’Ancona in Serie A. Ma il destino gli ha tirato un brutto scherzo, nel settembre del ’94, quando il portiere del Bodø/Glimt, il norvegese Rhonny Westad, con un’uscita scomposta gli ha stroncato le prospettive di una fulgida carriera, al fianco di campioni del calibro di Mancini, Vierchowod, Gullit, Platt, Lombardo.

La sfortuna, non ha cancellato, dai ricordi dei tifosi blucerchiati, la rete con cui ha chiuso definitivamente i conti in un derby della Lanterna, finito 4-1, nel novembre del ’92 (con Bertarelli pronto ad appoggiare in rete, sotto la Sud, il suo primo goal in Serie A), dopo un tunnel in area di Mancini ed un tiro contrastato a Vladimir Jugović ), ma soprattutto la sua bella prestazione nella vittoriosa finale di Coppa Italia, nel 6-1 rifilato all’Ancona, che lo ha visto protagonista, col numero 10 sulle spalle, nell’assist a Lombardo per il goal del 2-0 e nella fredda esecuzione del penalty del momentaneo 5-1.

Era la Samp di Sven-Göran Eriksson, mister da piazzare sicuramente sul podio (con Boskov e Novellino) riservato agli allenatori del Doria di tutti i tempi, che Bertarelli doveva convincere a farsi mandare in campo, in alternativa a giocatori che si chiamavano Roberto Mancini, Ruud Gullit, Nicola Amoruso, Claudio Bellucci, Enrico Chiesa.

