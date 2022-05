Al via domani la Festa dello Sport al Porto Antico, prima giornata dedicata alle scuole

Genova. È dedicata alle scuole e realizzata in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale la prima giornata della 18esima Festa dello Sport in programma a Genova da domani, venerdì 20, a domenica 22 maggio.

Sul palco Mandraccio, accolti dagli organizzatori della manifestazione – per il Porto Antico di Genova Spa il presidente Mauro Ferrando e per l’Associazione Stelle nello Sport Michele Corti – e pronti a dare il via alle 9.30 agli oltre 600 iscritti alla Baby Maratona, Simona Ferro e Ilaria Cavo, rispettivamente Assessore allo sport e Assessore alla Scuola e alla Formazione della Regione Liguria, Vittorio Ottonello, consigliere delegato allo sport del Comune di Genova, il presidente di Coni Liguria Antonio Micillo, il coordinatore regionale per l’educazione fisica dell’Ufficio Scolastico Regionale Pierpaolo Varaldo.

Riflettori puntati sull’Olimpiade delle Scuole, un percorso di attività promosse da Stelle nello sport in collaborazione con il Coni liguria che permetterà a 500 giovani studenti delle scuole elementari e medie di giocare in team mentre il Miglio Blu torna a snodarsi intorno ai Magazzini del Cotone. Spazio alle evoluzioni dei performer di sYnergiKa al Mandraccio, ai compleanni speciali di Panathlon Genova (70 anni) e Us Sestri Ponente (125 anni). E ancora il tradizionale Auxilium Day, la Festa della Ginnastica, i saggi di Danza Sportiva e Pattinaggio in Piazza delle Feste, il Galà delle Arti Orientali Uisp.

Gli incontri con i campioni partono domani alle 17 con Il nazionale di rugby Pierre Bruno, Viviana Bottaro, bronzo olimpico a Tokyo, “insegnerà” karate sabato pomeriggio. In campo anche Francesco Flachi e Christian Puggioni mentre Paola Fraschini (sette volte campionessa del mondo di pattinaggio) ed Edoardo Stochino (vincitore della Coppa del Mondo di nuoto in acque libere) premieranno i vincitori del Concorso scolastico “Il Bello dello Sport” e del Premio Fotografico Nicali Iren.

Nella serata di venerdì la sala Grecale dei Magazzini del Cotone ospiterà la 23^ edizione del Galà delle Stelle nello Sport, con una straordinaria passerella di Campioni: da Silvia Salis a Vanni Oddera, Pierre Bruno, Francesco Bocciardo, Francesco Caputo, Federico Garibaldi e Maggie Pescetto. La Notte degli Oscar dello sport ligure sarà trasmessa su Primocanale sabato sera (ore 21:00)

In occasione del Galà delle Stelle e dell’intera Festa dello Sport saranno raccolti fondi a favore dell’Associazione Gigi Ghirotti con una lotteria che metterà in palio una crociera MSC nel Mediterraneo per due persone. I biglietti sono disponibili presso lo stand Gigi Ghirotti/Stelle nello Sport al fianco dell’Infopoint della Festa dello sport, sul piazzale Mandraccio.