Agli arresti domiciliari litiga con il compagno e spacca il vetro del portone di casa: arrestata 31enne

Genova. Sabato sera la polizia di Stato è intervenuta in un condominio di via Vittorini, a Pra’, dove una donna, una 31enne, durante una lite con il compagno, ha sferrato un calcio alla porta del palazzo, spaccando completamente il vetro.

Giunti sul posto, gli agenti hanno suonato alla sua porta più volte ma senza nessuna risposta. Poi mentre tornavano in auto, hanno visto la donna che parlava al telefono fuori dal palazzo che si allontanava con aria indifferente, ma è stata riconosciuta in quanto già agli arresti domiciliari.

La donna è stata quindi fermata e fatta salire in auto, e una volta a bordo, ha iniziato ad agitarsi, a dare testate e pugni contro il divisorio in plexiglas e a colpire ripetutamente con calci il vetro dello sportello posteriore, danneggiandolo. La donna è stata infine arrestata per evasione e denunciata per danneggiamento.