Aeroporto di Genova, auto di servizio finisce in mare durante un’ispezione della pista: un morto

Genova. Intorno all’una di questa notte, durante un’ispezione di routine della pista di volo, un’auto di servizio con a bordo un dipendente dell’aeroporto di Genova. è caduta in mare in corrispondenza dell’estremità ovest del sedime.

Il lavoratore alla guida del veicolo è deceduto. I sommozzatori dei carabinieri e dei VVFF, con la collaborazione della Capitaneria, hanno provveduto alla localizzazione del mezzo e al recupero del corpo. L’uomo aveva 51 qnni: si chiamava Robbiano Sergej. Lascia due figli.

L’aeroporto ha ripreso la normale operatività al completamento delle operazioni di gestione dell’emergenza fa sapere il Colombo in una nota: “Aeroporto di Genova collabora con le autorità preposte per l’accertamento delle cause del tragico evento. I nostri primi pensieri vanno ai familiari e ai cari del nostro collega così inspiegabilmente e tragicamente scomparso”.

Sgomento e cordoglio da parte dei sindacati: “Al di là della dinamica, ancora da accertare, questa tragedia fa comprendere come, anche in luoghi dove la sicurezza è messa al centro dell’azione quotidiana, non si possa abbassare la guardia” dicono in una nota Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti Uil che “si stringono attorno alla famiglia, ai colleghi di lavoro e a tutti gli addetti dello scalo genovese”.