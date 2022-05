Accordo Confindustria – Intesa San Paolo: 3 miliardi per sostenere le imprese della Liguria

Genova. Su un plafond nazionale di 150 miliardi di euro, il nuovo accordo siglato fra Confindustria e Intesa Sanpaolo, presentato oggi a Genova nella tappa regionale, mette a disposizione delle imprese della Liguria 3 miliardi di euro per sostenere le imprese nella ripartenza. L’accordo nazionale, siglato a ottobre, di durata triennale, si sviluppa soprattutto su tre pilastri: digitalizzazione e innovazione, rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale, potenziamento della filiera e sostenibilità.

“Le imprese di questo territorio hanno mostrato capacità di resilienza durante i periodi più duri della pandemia – commenta Andrea Perusin, direttore regionale Piemonte Sud e Liguria di Intesa Sanpaolo – : oggi contiamo di essere al loro fianco per far fronte ad uno scenario nuovamente incerto e dare vita a un’economia strutturalmente più robusta, sostenendone gli investimenti per intraprendere o rafforzare un percorso virtuoso di transizione ambientale e digitale, aiutandole a ripararsi dal caro energia, valorizzando i rapporti di filiera”.

Gli elementi alla base dell’accordo rientrano nell’ambito dell’impegno complessivo di Intesa Sanpaolo ad attivare nell’arco del Pnrr erogazioni a medio-lungo termine per oltre 410 miliardi di euro, di cui 120 per piccole e medie imprese. “La lunghissima crisi sanitaria ha indebolito le imprese, le ha costrette a indebitarsi con il rischio di peggiorare i rating bancari nella prospettiva di un futuro accesso al credito – ha spiegato Maria Caterina Chiesa, vicepresidente di Confindustria Genova con delega a Finanza e Internazionalizzazione – siamo alle prese con il rincaro delle commodity, con il drammatico problema del caro energia e con un conflitto alle porte dell’Europa che sta avendo forti ripercussioni sulle aziende”. Per quanto riguarda l’accordo è “uno strumento in progress – aggiunge Chiesa – che parte delle esigenze reali delle imprese per adeguarsi, di volta in volta a contesti operativi diversi”.