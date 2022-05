Accoltella due colleghi della pizzeria, 35enne fermato per tentato omicidio

Sestri Levante. Questa notte i carabinieri di Sestri Levante hanno fermato un uomo accusato di tentato duplice omicidio. Si tratta di un cittadino egiziano 35enne, dipendente di una pizzeria d’asporto cittadina.

I militari sono intervenuti dopo la segnalazione di una lite e un accoltellamento all’interno di una pizzeria. Giunti sul posto hanno notato subito due persone colpite con un coltello, che venivano soccorse e trasportate in autoambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna.

Le vittime sono due dipendenti della stessa pizzeria dove l’uomo lavorava: un suo connazionale 35enne ed una donna italiana di 40 anni.

Secondo quanto ricostruito dai militari, e come comunicato in una nota diffusa, la lite sarebbe scaturita per futili motivi, ora in corso di accertamento.

Nel giro di brevissimo tempo l’uomo è stato rintracciato poco distante dal luogo del delitto. Era riverso in un’aiuola e presentava numerose ferite da taglio, compitabili con un gesto di autolesionismo. Veniva anche rinvenuto il coltello che si ritiene possa essere l’arma del delitto.

L’uomo è stato prontamente soccorso e trasportato anch’egli presso il pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna dove si trova tuttora ricoverato e sorvegliato dagli uomini dell’Arma che procedevano al fermo di indiziato di delitto.