A Tursi consiglio straordinario a pochi giorni dalle elezioni per una variazione di bilancio da 39 milioni

Genova. Consiglio comunale genovese in seduta straordinaria domani pomeriggio per votare alcune delibere urgenti. La più importante è una corposa variazione del bilancio di previsione, una manovra da 39 milioni di euro “necessaria a sostenere interventi già inseriti nel piano”, secondo l’assessore al Bilancio Pietro Piciocchi ma sulla quale l’opposizione ha intravisto dinamiche da campagna elettorale. La delibera con le variazioni è stata discussa questa mattina in commissione consiliare e sarà approvata martedì dal consiglio.

L’aula rossa di palazzo Tursi dunque si riapre a poco più di un mese di distanza da quella che era stata l’ultima seduta prima dello stop delle attività per il periodo pre elezioni. Tra i capitoli più consistenti quasi 9 milioni sono destinati a coprire progetti relativi alle politiche sociali, 1,9 milioni per attività di sviluppo e formazione del personale dell’ente, ma spiccano anche il milione e 800mila euro che rimpolpa le attività di marketing e quelle culturali, i 700mila euro in più per comunicazione ed eventi, gli 800mila per il settore sport e per l’organizzazione della regata Ocean Race e altri 850mila euro per spese “altre”.

Durante la discussione l’assessore Piciocchi ha sottolineato come l’integrazione consistente sia quella per la direzione politiche sociali: “Per dare continuità a servizi che non sarebbero obbligatori per legge” ma ha ricordato anche i “400mila euro per l’integrazione delle assunzioni nelle scuole comunali”, “il milione di euro in più per il Carlo Felice, e i 274mila euro per il bando “festival e rassegne”.

Durante la commissione il capogruppo del Pd Alessandro Terrile ha chiesto chiarimenti su un documento allegato alla variazione e che presenta una spesa di 2 milioni di euro da parte dell’amministrazione per retribuire la società che cercherà gli sponsor per la Ocean Race. Piciocchi ha spiegato che si trattava di un impegno già preso per l’organizzazione e che nel 2022 il Comune pagherà a Ocean Race una prima rata da 884mila euro. Non rientrano però, questi soldi, tra quelle previste nella variazione per il capitolo sport. Lo saranno invece 300mila euro destinati all’organizzazione di eventi sportivi in vista di Genova capitale dello sport 2024.

Altri esponenti dell’opposizione come Stefano Giordano (M5s), Gianni Crivello (Lista Crivello) e Claudio Villa (Pd) hanno evidenziato che la tempistica della variazione di bilancio appare piuttosto delicata e non molto opportuna visto il periodo di campagna elettorale ma l’assessore della giunta Bucci ha insistito: “Si tratta di una variazione tecnica che riguarda tutti interventi già inseriti nel piano, andiamo solo a modificare i cronoprogrammi finanziari e aggiungere quote di finanziamenti, ci sono però alcuni nuovi inserimenti che riguardano il municipio centro ovest, progetto su via Dino col e salita degli Angeli”.