A Genova torna la magia dei mattoncini Lego: a Villa Bombrini arriva la mostra “ExhiBricks”

Genova. Sabato 21 e domenica 22 maggio 2022 LiguriaBricks, associazione affiliata a Afdl, presenta la nuova edizione di ExhiBricks – Mattoncini a Genova, l’esposizione di collezioni e opere originali costruite con mattoncini Lego.

L’edizione 2022 di ExhiBricks si terrà a Villa Durazzo Bombrini in via Lodovico Antonio Muratori a Cornigliano. Per gestire l’afflusso di visitatori e garantire a tutti un’esperienza sicura e serena, LiguriaBricks ha optato per distribuire il biglietto gratuito di ingresso attraverso la piattaforma Eventbrite a questo link.

ExhiBricks è un’esposizione pensata per condividere la passione per i mattoncini Lego, divulgare le potenzialità del sistema a incastro più famoso del mondo, ma – soprattutto – intrattenere e divertire le famiglie con bambini e i curiosi di tutte le età.

All’interno della storica villa genovese, allestite in oltre 800 metri su due piani, saranno esposte le collezioni e le opere originali (chiamate Moc) degli oltre 30 espositori provenienti da tutta Italia: dai Castelli medievali al fantasy, dal mondo magico di Harry Potter alla galassia di Star Wars.

“Dopo tre anni di stop forzato in tutta la comunità di Afol c’è una grandissima voglia di tornare a incontrarsi, a esporre, a condividere la nostra passione con le persone: lo faremo con grande piacere e in tutta sicurezza”, racconta Marco Fanelli, presidente dell’associazione LiguriaBricks, costola ligure di Afdl.

Tra le opere più imponenti, ci sarà un grande diorama di città da 4,40 metri di lunghezza per 2,40 metri profondità frutto della collaborazione di tutti i soci di LiguriaBricks che hanno messo a disposizione del capo progetto edifici, strade, treni, binari, scambi e Minifigure dalle proprie collezioni private.

I soci di LiguriaBricks, a ogni edizione di ExhiBricks nel capoluogo ligure, realizzano con mattoncini Lego una riproduzione in scala di un monumento o edificio iconico genovese: dopo la Lanterna (2018) e Porta Soprana (2019) sarà il turno di un’altra costruzione simbolica che per ora non viene svelata.