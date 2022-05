A Genova i parlamentari arancioni di Italia al centro, tra supporto a Bucci e voglia di centrodestra allargato

Genova. “Avremo delle percentuali che faranno invidia a molti partiti già strutturati, ci posso scommettere”. Così il senatore di Italia al centro, Gaetano Quagliariello, oggi a Genova per un’iniziativa elettorale della Lista Toti a sostegno di Marco Bucci sindaco insieme ad altri due parlamentari “arancioni”, Giorgio Silli e Paolo Romani.

“Servono tre elementi e li abbiamo tutti e tre – continua Quagliariello – il leader, Giovanni Toti, un simbolo e un nome, Italia al centro, un radicamento territoriale che altri non hanno, certamente non hanno altre formazioni di centro”. Quagliariello guarda al futuro: “La Liguria è capitale di Italia al centro, siamo presenti in tutte le città capoluogo di regione al voto e in oltre 30 comuni con più di 15mila abitanti, dopo le elezioni dovremmo unificare queste tre cose ma questo sarà il vero trampolino di lancio”.

Il deputato Silli, alle domande dei giornalisti sulle tensioni interne al centro destra sia a livello locale sia nazionale afferma: “Questa mattina è morto De Mita, le domande che facevano sempre ai segretari Dc avevano a che fare con l’unità della Democrazia Cristiana nelle sue varie correnti, noi facciamo parte di una coalizione, io credo che alcune fibrillazioni siano fisiologiche, dobbiamo stare attenti a non passare dal fisiologico al patologico”.

“Il nostro ragionamento deve partire da Totò, che diceva “è la somma che fa il totale” – aggiunge Giovanni Toti – Bisognerà essere felici se si allarga il centrodestra e se il totale sarà uguale a quello che ci consente di governare questa regione, a prescindere da chi prenderà più voti e chi gradirà di meno il risultato”.

Il senatore Paolo Romani fa un ragionamento sui numeri: “Le liste che appoggiano Bucci, alcune fanno riferimento a noi come movimento nazionale quindi quell’Italia al centro che abbiamo presentato a livello nazionale ha un riferimento locale molto chiaro ma in fondo nasce da quello straordinario risultato che ebbe la lista Toti in Regione Liguria con il 22% – riflette – e dai sondaggi mi hanno fatto vedere in questi giorni ho l’impressione che con la somma delle due liste che fanno riferimento a Bucci sembra essere possibile un risultato superiore rispetto a quello delle elezioni precedenti”.

“Credo che la squadra sia buona, il fatto che siamo presente in tutti i capoluoghi di regione dove si vota con liste riconducibili al nostro movimento politico è quella teoria dl ruscello che avevo delineato qua a Genova ovvero mettere insieme le migliori energie centrali della politica per collocazione, centriste per ideologia, amministrative e civiche per qualità di governo, che credo possano essere un grande contributo alla politica italiana”, afferma Toti.

Sulla politica nazionale e sul possibile partito di Draghi, afferma: “Draghi mi pare che abbia escluso di volere un partito, difficile dare un partito a chi non lo vuole, non continueremo a sostenerlo fino alla fine di questa legislatura in modo leale e propositivo, perché riteniamo che sia la cura della politica italiana, continuiamo a dire che anche la prossima legislatura dovrà essere costruttiva, in cui i partiti si parlano, in cui le politiche riformiste del governo Draghi possano continuare, perché gran parte del Pnrr dispiegherà i suoi effetti nella prossima legislatura, dal 2023 al 2026”.

“Poi bisognerà vedere cosa faranno gli altri partiti – conclude Toti – cosa succederà con la legge elettorale, per il momento posso rilevare un centrodestra che si è visto ad Arcore in modo un po’ autoreferenziale, incontrandosi a tre come se fossimo nel ’94 e non nel 2022, e dall’altra parte un centrosinistra che mi sembra ostaggio delle bizze del M5s tornato un po’ all’origine sotto la guida di Conte”.

“Al di là di come la si pensa politicamente io credo che non si debba spezzare questo incantesimo, votare la lista Toti equivale a votare in un colpo solo il buon governo di Toti e di Bucci – conclude Silli – “la Liguria è la regione dove la nostra lista ha preso oltre il 20%, è stato premiato il fare che, in Liguria non è solo un modo di dire da campagna elettorale, ma un dato di fatto, parlando di Pnrr e di finanziamenti di tutti i tipi, non tutti gli enti pubblici e non tutti i livelli istituzionali sono abbastanza bravi da riuscire a rendicontare tutte queste risorse”.